飲酒運転のトラックに追突され「2人の子供を失った遺族」が愕然とした“懲役4年”の判決。厳罰化された今も「法は万全ではない」
1999年11月28日、東名高速道路で1台の乗用車が激しい炎に包まれた。原因は、大型トラックの追突による。後部座席に座っていた幼児2名が亡くなる凄惨な現場。「あちゅい」という言葉を残して、幼い生命が断ち切られてしまった。大型トラックを運転していた男性は、飲酒運転をしていたことが捜査で分かった。一般に、東名高速飲酒運転事故と称される事件だ。社会が飲酒運転に対して厳罰を求めるきっかけになった事件として、記憶する人も多いだろう。
被害者であり、2名の幼児を失った遺族でもある井上保孝さん・郁美さん夫妻は現在、犯罪被害者団体ネットワーク（通称：ハートバンド）の共同代表を務める。ここまでの道程に迫った。
◆箱根からの帰路で悲劇が起こる
事件当時、郁美さんは妊娠していた。長女・奏子ちゃん（当時3歳）、次女・周子ちゃん（当時1歳）に続く第3子だ。保孝さんと郁美さんの出会いは入社先の建築設計事務所。東京の大学の建築学科を卒業した郁美さんにとっては、入社して数年後の部署異動で上司になったのが保孝さんだった。
たまたま事件現場に居合わせたテレビクルーが撮影したとされる映像でも、お腹の大きな郁美さんを確認できる。
「2週間後からは産休に入る予定でした。夫婦それぞれが仕事で疲れもたまっていて、一泊どこでも良いから家族でゆったりしようという話になったんです」（保孝さん）
「どこでも」は箱根に決まった。他にも候補があったが、たまたま宿泊予約が取れたのだ。11月27日に家族で宿泊し、翌28日は芦ノ湖の遊覧船に乗り、美術館にも立ち寄った。夕方からマンションの自治会の会合が入っていたため、昼飯を食べてから早めに高速道路に乗った。事件は、その後に起きた。
後部座席にいた長女と次女の生命が失われたことは前述のとおりだが、運転席にいた郁美さん、助手席の保孝さんも無傷ではいられなかった。特に保孝さんは全身の25％に及ぶ重度の火傷を負った。三鷹市の杏林大学医学部付属病院へ運ばれ、高度救命救急センターで3度にわたる手術を受けた。「背中全面が受傷しているため、背中をぺたりとつけずに寝られる特殊なベッドに寝かされていました」と当時を振り返る。
◆加害者は飲酒運転の常習者だった
一方、治療中の保孝さんと離れ、事件の悲しみと憤りのなかで、郁美さんは第3子を無事に出産した。
事件当初、郁美さんは“飲酒運転をした加害者”としてしか見ていなかったが、事件のことを詳しく知っていくうちに別の構図が見えてきたのだという。
被害者であり、2名の幼児を失った遺族でもある井上保孝さん・郁美さん夫妻は現在、犯罪被害者団体ネットワーク（通称：ハートバンド）の共同代表を務める。ここまでの道程に迫った。
事件当時、郁美さんは妊娠していた。長女・奏子ちゃん（当時3歳）、次女・周子ちゃん（当時1歳）に続く第3子だ。保孝さんと郁美さんの出会いは入社先の建築設計事務所。東京の大学の建築学科を卒業した郁美さんにとっては、入社して数年後の部署異動で上司になったのが保孝さんだった。
たまたま事件現場に居合わせたテレビクルーが撮影したとされる映像でも、お腹の大きな郁美さんを確認できる。
「2週間後からは産休に入る予定でした。夫婦それぞれが仕事で疲れもたまっていて、一泊どこでも良いから家族でゆったりしようという話になったんです」（保孝さん）
「どこでも」は箱根に決まった。他にも候補があったが、たまたま宿泊予約が取れたのだ。11月27日に家族で宿泊し、翌28日は芦ノ湖の遊覧船に乗り、美術館にも立ち寄った。夕方からマンションの自治会の会合が入っていたため、昼飯を食べてから早めに高速道路に乗った。事件は、その後に起きた。
後部座席にいた長女と次女の生命が失われたことは前述のとおりだが、運転席にいた郁美さん、助手席の保孝さんも無傷ではいられなかった。特に保孝さんは全身の25％に及ぶ重度の火傷を負った。三鷹市の杏林大学医学部付属病院へ運ばれ、高度救命救急センターで3度にわたる手術を受けた。「背中全面が受傷しているため、背中をぺたりとつけずに寝られる特殊なベッドに寝かされていました」と当時を振り返る。
◆加害者は飲酒運転の常習者だった
一方、治療中の保孝さんと離れ、事件の悲しみと憤りのなかで、郁美さんは第3子を無事に出産した。
事件当初、郁美さんは“飲酒運転をした加害者”としてしか見ていなかったが、事件のことを詳しく知っていくうちに別の構図が見えてきたのだという。