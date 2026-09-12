“ベイスターズ大好き”グラビア美女24歳、どしゃ降りで勝利見届ける姿に「可愛い」「お疲れ様でした」の声
タレントの葵りんごが10日にInstagramを更新。横浜ベイスターズの試合を観戦したオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“ベイスターズ大好き”グラビア美女24歳が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（6枚）
葵が投稿したのは横浜スタジアムで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、ショート丈のニットトップスにデニムパンツ姿の葵が、雨の降る中、ごひいきの横浜ベイスターズを応援する姿が収められている。
投稿の中で葵は「本日も現地から、ベイスターズ勝利！横浜 8-1 ヤクルト」と伝えつつ「古市選手のプロ初ホームランが見れた！ そして昨日に引き続き牧選手と井上選手のホームランも！」と報告。さらに「今日もどしゃ降りだったけど2試合連続勝利嬉しすぎたー！」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「とても美しいお姉さん」「スタイル抜群」「安定の超可愛い過ぎる」「お疲れ様でした♪風邪、引かないでくださいね」などの声が集まっている。
■葵りんご（あおい りんご）
2002年3月22日生まれ。兵庫県出身。アイドルグループでの活動を経て、「ミスヤングチャンピオン2025」でグランプリを獲得した。趣味は横浜DeNAベイスターズ観戦。Instagramでは、趣味の横浜戦を現地観戦する姿のほか、サウナを楽しむ姿、グラビアオフショットなども投稿し、スタイル抜群の水着姿でファンを喜ばせている。
引用：「葵りんご」Instagram（@a0._.oi）
【写真】“ベイスターズ大好き”グラビア美女24歳が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（6枚）
葵が投稿したのは横浜スタジアムで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、ショート丈のニットトップスにデニムパンツ姿の葵が、雨の降る中、ごひいきの横浜ベイスターズを応援する姿が収められている。
投稿の中で葵は「本日も現地から、ベイスターズ勝利！横浜 8-1 ヤクルト」と伝えつつ「古市選手のプロ初ホームランが見れた！ そして昨日に引き続き牧選手と井上選手のホームランも！」と報告。さらに「今日もどしゃ降りだったけど2試合連続勝利嬉しすぎたー！」とコメントしている。
■葵りんご（あおい りんご）
2002年3月22日生まれ。兵庫県出身。アイドルグループでの活動を経て、「ミスヤングチャンピオン2025」でグランプリを獲得した。趣味は横浜DeNAベイスターズ観戦。Instagramでは、趣味の横浜戦を現地観戦する姿のほか、サウナを楽しむ姿、グラビアオフショットなども投稿し、スタイル抜群の水着姿でファンを喜ばせている。
引用：「葵りんご」Instagram（@a0._.oi）