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シロアリ駆除の専門家が明かす「基礎を土で隠すな！」家の寿命を縮めるNG行動とは

意外と知らないシロアリ対策の落とし穴！「家の周りに置きっぱなし」が招く危険な環境

チャンネル情報

シロアリ1番！を運営するテオリアハウスクリニックが、シロアリ駆除の正しい知識を専門家の立場から客観的な視点で発信するチャンネルです。【専門家プロフィール】田中勇史 （公社）日本しろあり対策協会 防除技術委員｜これまで数千件を超える家屋を調査。皇居内施設や帝釈天といった重要文化財の蟻害調査も実施。大学の海外調査にも協力。