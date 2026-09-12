「MF級のパス能力」に各国メディアが驚愕　新守護神の座を確立した鈴木彩艶　3000万ポンドの巨額投資は「賭けと呼ぶには相応しくない」

鈴木の評価は右肩上がりで高まり続けている(C)Getty Images

今夏、プレミアリーグの名門アストン・ビラの一員となった鈴木彩艶は、チーム加入から現在まで公式戦3試合でスタメン出場を果たし、それぞれの内容が高く評価された。

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すでに、「新守護神」との呼び声もある24歳は、チャンピオンズリーグ（CL）の舞台にも初めて立ち、クラブ・ブルージュ戦での白星に貢献。セービングのみならず正確なロングフィードなども注目され、それらのパフォーマンスは、連日のように海外メディアにおいて賛辞とともに報じられている。

米国スポーツサイト『The Athletic』は現地時間9月10日、「アストン・ビラのザイオン・スズキ、両足から繰り出す“MF級”のパス能力」と銘打ったトピックを掲載した。その中では、「ここまで試合では、シュートストップというGKの基本的な部分で厳しく試される場面はそれほど多くない。一方で、すでに際立っているのがボールの配球能力だ」などとプレーを分析。

同メディアは、「両足が使え、落ち着きがあり、パスレンジも広い。日本代表GKの加入によって、ビラのビルドアップには以前より多彩な選択肢が生まれている」と綴るなど、ボールを前線に送り攻撃の起点となるスキルを高く評価する。