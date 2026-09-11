「バカヤロー」都バス運転手あおり運転で書類送検　不必要なクラクションやパッシング通報され　免許取り消し処分も

あおり運転をしたとして書類送検されたのは、都営バスの男性運転手。

運転のプロがあおり運転に至った経緯とは。

多くの人の生活にとって欠かすことができない都営バス。

2025年10月、回送中の都営バスを運転する当時30代の男性運転手が、一般車両に対しあおり運転行為をしたとして、道路交通法違反の疑いで書類送検されていたことが分かりました。

男性運転手が東京・文京区の不忍通りからJR駒込駅間を走行していた際に行われていたとみられるあおり運転。

前方を走っていた一般車両に対し、バスは不必要にクラクションやパッシングを繰り返していたといいます。

さらに、バスの車内のドライブレコーダーには「バカヤロー」という暴言も録音されていたということです。

あおり運転を受けていた車の運転手の110番通報で発覚したという前代未聞の行為。

都交通局巣鴨自動車営業所に所属していたというバスの運転手。

2026年6月には、免許取り消しの行政処分を受けています。

一歩間違えれば大惨事になっていたかもしれない運転手の行為に、都民からは「都バスでもあおり運転があるんだなと。びっくりした」「交通違反はダメよ」「（Q.バスの運転手があおり運転したことについて）運転手さんがそういうときたまにある」などの声が聞かれました。

11日、東京都の小池知事は「交通安全上、本来模範となるべき公共交通機関にとって、あってはならないことだと思う。交通局に対しては厳正に対処するとともに、再発の防止を徹底するよう指示した」と述べました。

男性運転手の行為に対し、東京都交通局は「事実確認を進めたうえで厳正に対処する」としています。