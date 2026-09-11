ニワトリ主演『雌鶏』ギリシャの名曲が雌鶏の恋心とリンクする本編映像解禁
映画『雌鶏（めんどり）』より、雌鶏と“イケメン雄鶏（おんどり）”との出会いのシーンに、まるで彼女の胸の内を代弁するかのようなギリシャの名曲が重なる約3分間の本編映像が解禁された。
【動画】ニワトリの恋なのになんだかエモい『雌鶏』本編映像
本作は、アカデミー賞国際長編映画賞のハンガリー代表としての経歴を持ち、国内外の映画祭で数々の賞を受賞してきたハンガリーのパールフィ・ジョルジ監督が描く異色のヒューマンドラマ。 搬送中に逃走した1羽の雌鶏の旅を通して人間の尽きない欲望や社会の理不尽さと共にユーモラスに描き、CGIや特殊効果に頼ることなく8羽の雌鶏の実演による撮影を敢行した。
解禁となった本編映像では、レストランオーナーのおじさんが、雄鶏を抱えて車から降りてきた瞬間、ただならぬ気配を感じたのか、じっとその姿を見つめる雌鶏。
異国情緒あふれるギリシャのメロディーが鳴り響くと、雌鶏は何かを察したかのように寝床からすくっと立ち上がり、一目散に駆け出す。おじさんが「仲良くしろよ」と小屋に雄鶏を入れると、雌鶏は尋常ではない速さで駆け寄り、“イケメン雄鶏”をフェンス越しにじっと見つめる。
そこに重なるのが、「♪- その黒い瞳 見るとめまいがして胸が激しく高鳴り そして思い出してしまう 昔の恋人を」。実は雌鶏は、直前に恋人を失ったのだ。まるで雌鶏の恋心そのものを歌っているかのような歌詞が、言葉を話さない雌鶏の感情を浮かび上がる印象的なシーンとなっている。
パールフィ・ジョルジ監督は本作を制作する際、自国の政治情勢により、政府の方針にそぐわないアーティストにとって厳しい状況が続いていたことから、資金調達に苦労していた。そこでプロデューサーの提案により、撮影地をギリシャへ移すことに。
本作では難民問題への視点も描かれており、北アフリカやアジアからヨーロッパを目指す人々にとって主要な玄関口のひとつであるギリシャという土地は、物語にも必然性をもたらす舞台となった。そして、そのギリシャという土地は“音楽”の面でも本作に独特の魅力を与えている。
雌鶏が雄鶏と出会うシーンで流れる2曲のギリシャの歌「エピシミ・アガピメニ（本命の恋人）」 と「タ・マヴラ・マティア・ス（あなたの黒い瞳）」は、パールフィ・ジョルジ監督自らが選曲したもの。まるで雌鶏の心情を歌うために作られたのではないかと思うほど映像と歌詞が見事にリンクしている。
映画『雌鶏』は、9月25日より全国公開。
【動画】ニワトリの恋なのになんだかエモい『雌鶏』本編映像
本作は、アカデミー賞国際長編映画賞のハンガリー代表としての経歴を持ち、国内外の映画祭で数々の賞を受賞してきたハンガリーのパールフィ・ジョルジ監督が描く異色のヒューマンドラマ。 搬送中に逃走した1羽の雌鶏の旅を通して人間の尽きない欲望や社会の理不尽さと共にユーモラスに描き、CGIや特殊効果に頼ることなく8羽の雌鶏の実演による撮影を敢行した。
異国情緒あふれるギリシャのメロディーが鳴り響くと、雌鶏は何かを察したかのように寝床からすくっと立ち上がり、一目散に駆け出す。おじさんが「仲良くしろよ」と小屋に雄鶏を入れると、雌鶏は尋常ではない速さで駆け寄り、“イケメン雄鶏”をフェンス越しにじっと見つめる。
そこに重なるのが、「♪- その黒い瞳 見るとめまいがして胸が激しく高鳴り そして思い出してしまう 昔の恋人を」。実は雌鶏は、直前に恋人を失ったのだ。まるで雌鶏の恋心そのものを歌っているかのような歌詞が、言葉を話さない雌鶏の感情を浮かび上がる印象的なシーンとなっている。
パールフィ・ジョルジ監督は本作を制作する際、自国の政治情勢により、政府の方針にそぐわないアーティストにとって厳しい状況が続いていたことから、資金調達に苦労していた。そこでプロデューサーの提案により、撮影地をギリシャへ移すことに。
本作では難民問題への視点も描かれており、北アフリカやアジアからヨーロッパを目指す人々にとって主要な玄関口のひとつであるギリシャという土地は、物語にも必然性をもたらす舞台となった。そして、そのギリシャという土地は“音楽”の面でも本作に独特の魅力を与えている。
雌鶏が雄鶏と出会うシーンで流れる2曲のギリシャの歌「エピシミ・アガピメニ（本命の恋人）」 と「タ・マヴラ・マティア・ス（あなたの黒い瞳）」は、パールフィ・ジョルジ監督自らが選曲したもの。まるで雌鶏の心情を歌うために作られたのではないかと思うほど映像と歌詞が見事にリンクしている。
映画『雌鶏』は、9月25日より全国公開。