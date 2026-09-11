思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて「【平日13時間→5～8時間】スマホ漬けだった子が変わった理由」と題した動画を公開した。動画では、平日13時間もスマートフォンに触れていた高校生が、どのようにして利用時間を大幅に減らしたのか、その具体的な解決策が解説されている。

道山氏はまず、高校1年生の吉川さんの事例を紹介した。吉川さんは元々、平日13時間、土日は18時間もスマホを使用し、昼夜逆転生活で成績もクラス最下位だったという。「スマホ」や「勉強」という言葉に過敏に反応し、常に不機嫌な状態が続いていた。

この深刻な状況を改善するため、親は「好きな料理やおやつを用意する」「『駅に送って』などの子どもの要求に応える」「お互いが納得できるスマホルールを一緒に話し合う」という3つのサポートを実行した。すると、平日のスマホ利用時間は5～8時間へとほぼ半減し、夜は眠るようになり、勉強にも前向きに取り組むようになったという。

道山氏は、この劇的な変化の背景について解説を展開する。料理を作ったり要求に応えたりしたことで、子どもの心の中にある「愛情バロメーター」が上昇し、親子の関係が良好になったと指摘。親の話を素直に聞けるようになり、将来への希望を持てるようになったことで、スマホ以外のやるべきことを見つけられたと説明した。

さらに、親が「1日3時間まで」と一方的に使用制限を押し付けるのではなく、対話を通じて子ども自身が「守れるルール」を決めたことが重要だったと語る。道山氏は、無理やりスマホを取り上げるのではなく、まずは愛情を伝えて親子関係を修復し、双方が納得するルール作りを行うことが、問題解決への近道であると結論付けた。

YouTubeの動画内容

01:02

昼夜逆転で成績最下位。高校1年生のスマホ依存の事例
02:30

親が行った3つのサポートとは
03:24

スマホ時間が激減した理由1「愛情バロメーターが上がった」
04:26

スマホ時間が激減した理由2「守れるルールを決められた」

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