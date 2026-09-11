欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ初戦（１０日＝日本時間１１日）、フェネルバフチェ（トルコ）のイスマイル・カルタル監督（６５）がホームで１-１と引き分けたローマ（イタリア）戦後、辞任を発表した。

今夏に就任したばかりのカルタル監督は試合後の記者会見で「今夜、選手たちを祝福するとともに、私は辞任します」と表明し「今日まで私を支えてくれたサポーター、メディア関係者、スタッフ、選手たちに感謝したいと思います。今夜、私は監督の座を降りることを決意しました。クラブが前進するための余地を与えるために、この決断を下しました。この決断はスタッフとともに下したものです」と説明した。

カルタル監督は過去２度、同クラブを率いており、この夏に〝復職〟した。指揮官は「シーズン開幕から今日まで、選手らとトレーニングや合宿を行ってきました。会長と役員会はできる限りのサポートをしてくれました。素晴らしい日々でした。今後はフェネルバフチェ、選手たち、そして将来の監督たちのために、２度と復帰しないという意思で辞任します」と固い決意を語った。

ＰＳＶアイントホーフェン（オランダ）のＭＦ佐野航大は本拠地でシャフタル・ドネツク（ウクライナ）に１-１と引き分けた試合でＣＬデビューし、高評価を得た。強豪バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）のＤＦ伊藤洋輝は５-０で勝ったボデグリムト（ノルウェー）戦の後半３５分から出場。名門マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）はサバフ（アゼルバイジャン）に４-０で快勝した。