今回紹介するのは、Threadsに投稿された、子猫の思わぬリアクション。「みて、ンーッパ!してたら急に自分のしっぽの存在に気付いたこねこ、かわいい」という投稿主さんの言葉とともに紹介されていたのは、保護猫ちょこちゃんの表情豊かな反応だったようです。

いったいどんな顔を見せてくれたのでしょうか。この投稿はThreadsで表示17万回、いいね1万3000件を記録するなど、大きな反響を呼びました。

【動画：飼い主と遊んでいた子猫→突然『自分のしっぽの存在』に気づいて…まさかの反応】

膝の上でくつろぐ最中に訪れた「まさか」の瞬間

今回、Threadsに投稿したのは「natsu」さん。登場したのは、保護猫のちょこちゃんです。

飼い主さんの膝の上で仰向けになり、手で遊んでいたちょこちゃん。飼い主さんが「ンーッパ」と遊んでいて楽しそうだったそうです。

ところがその状況は長くは続かず。飼い主さんと遊んでいる最中に、唐突に自分のしっぽの存在に気づいてしまったそうです。

そのときの顔は驚きでいっぱいだった模様。ゆらゆら揺れる自分のしっぽを手でちょいちょい、口でかぷっ。まさかのおもちゃの登場にワクワクしていたみたいです。子猫のリアクションは見ていてほっこりしますね。

びっくり顔にコメント欄も釘付け

そんなちょこちゃんの姿を見たThreadsユーザーたちからは、「ありゃ！？なんだこれ？いつの間に？って顔してて可愛い～」「やべぇかわいい…知能を感じますね」「これ、これ、これは…破壊力が異次元」「めっちゃびっくりしてて可愛い それはあなたの尻尾ですよ～」などの声が多く寄せられていました。多くの方がちょこちゃんの可愛さに心癒されたようですね。

自分のしっぽにも驚いてしまうなんて、なんとも子猫らしい可愛らしさ。これからも成長と一緒に微笑ましい思い出も増えていきそうですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「natsu」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。