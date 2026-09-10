病院を訪れた大型犬が、診察室を前に思わぬ行動を見せることに。さらに肛門腺絞りが始まると、『絶望』しているかのような表情になったといいます。

話題となった投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破。「可愛い」「良く頑張りました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：肛門腺絞りのため病院にきた大型犬→どうしても『診察室』に入りたくなくて…まさかの光景と『絶望の表情』】

診察室を前に見せた姿

Instagramアカウント「satohanapi」に投稿されたのは、10歳になるゴールデンレトリバーの「花ぴ～」ちゃんのお姿。基本はまったりさんで、海好きな女の子なのだそう。お父さんのことが大好きで、お母さんには塩対応をするという一面もあるのだとか。

とある日、病院を訪れた花ぴ～ちゃんは、待合室の床にお腹をぺったりとつけ、あごまで床につけて伏せていたそう。やがて診察室に呼ばれたものの、自分から動き出す気配はなかったといいます。どうやら、すんなり診察室へ向かうつもりはないご様子…？

いざ、診察室へ…

そこで、お父さんが花ぴ～ちゃんの体を後ろから押してあげることに。すると花ぴ～ちゃんは、伏せた姿勢のまま床をスーッと滑るように診察室へと移動したそうです。その光景はまさに、大きな「モップ」そのもの！診察台に乗って体重を測ると、安定の38kgだったといいます。

無事に診察室へ入った花ぴ～ちゃんは、このあと処置を受けることに。診察台の上では、お父さんに体を支えてもらっていたそうです。そして肛門腺絞りが始まると、花ぴ～ちゃんのお顔には何ともいえない変化が現れたのでした。

花ぴ～ちゃんの『絶望の表情』

花ぴ～ちゃんは、目を細めて口を閉じ、頭を少し下げたままじっとしていたといいます。「もうやめて…」とでも言いたげに見えるその表情と、大きく暴れることなく処置を受ける健気な姿に、思わず心を掴まれてしまいます。

そして処置が終わると、待合室で床にぺったりしていた行きとは対照的に、自分の足で出口へ向かった花ぴ～ちゃん。最後までしっかり頑張ったのでした♡診察室を前にした“モップ状態”から、肛門腺絞り中の『絶望の表情』、そして帰りの姿まで、そのあまりのギャップが微笑ましく、多くの人の注目を集めたのでした。

話題となった投稿には「行きのモップが可愛過ぎました」「やめて！の表情がなんとも言えない」「行きと帰りの違いのギャップが」「何度見ても笑ってしまうｗ」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「satohanapi」では、花ぴ～ちゃんの幸せそうな日常が多数投稿されています。海を楽しんだり、家族と穏やかな時間を過ごしたりする花ぴ～ちゃんの愛らしい姿を、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「satohanapi」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。