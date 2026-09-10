『ハウス』の練習中だった柴犬子犬さん。サークルの中でおやつガムを食べていたら…思った以上に『情けない姿』が可愛すぎると話題になっているのです。

思わず笑ってしまう、おもしろ可愛い光景は記事執筆時点で3117万回を超えて表示されており、33万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【動画：柵の外に飛んでいった『おやつ』を取ろうとする子犬→おててが届かずに…あまりにも情けない『表情』】

『おやつガム』を食べる子犬→外に飛んでいってしまって…

Xアカウント『@nakabezui』に投稿されたのは、柴子犬さんの可愛すぎる行動。

柴犬「ハル」ちゃんがまだ子犬だった頃。飼い主さんと『ハウス』の練習中、サークルの中でご褒美の『おやつガム』を食べていたのだといいます。

思った以上に『情けない姿』に大反響

すると、噛み方が悪かったのかぴょこんとおやつガムがサークルの外に飛び出していってしまったのだとか。柵の隙間から両手を出して何とかガムを引き戻そうと頑張っていたというハルちゃん。

『取ってあげるよ』と声を掛けるものの、一生懸命取ろうと奮闘しているハルちゃんの頑張りを邪魔するわけにもいかず、少し様子を見ることにした飼い主さん。

懸命に手を伸ばすものの、お顔が柵に食い込んでしまい思いがけず『変顔』を披露してしまったハルちゃんを見て思わず笑ってしまうと…サッと動きを止めて『なんで笑うの』とばかりに飼い主さんを見つめたのだそう。

もちろんこの後すぐに飼い主さんにガムを取ってもらい、無事堪能することができたというハルちゃん。

一生懸命手を伸ばす、ガムに届いたと思ったら、ガムが更に遠くへ飛んでいく、変顔をしてしまう、笑ってしまう飼い主さんを見つめる…を繰り返すハルちゃんの行動はあまりにもおもしろ可愛く、多くのユーザーを爆笑させることとなったのでした。

この投稿には「骨ガムすっ飛ばしたところで家族全員声だして笑いました」「失敗してからいちいちこっち見てくるのがかわいすぎる」「バインってなる度にカメラの方見るのが可愛すぎます」「可愛すぎるｗｗ」「確実に笑い取りにきてるｗ」などのコメントが寄せられています。

あまりにも美犬に成長した現在のお姿も

4歳のお誕生日を迎えたハルちゃんは、凛々しさやカッコ良さ、そして可愛さを兼ね備えたとっても素敵なレディへと成長されています。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすハルちゃんの暮らしは多くのユーザーに柴犬の魅力、たくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@nakabezui」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。