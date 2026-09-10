Threadsで話題になっているのは、お散歩中のわんこが見せた驚きの行動。その一部始終は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、「めっちゃ賢いですね！」「家族想いだね」「尊すぎて泣いた」などのコメントの他、5000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『そっちはダメ！』なぜか必死にリードを引っ張る犬→翌朝判明した『まさかの理由』と『正体を捉えた一枚』】

先を拒む犬

Threadsアカウント「pico_bit」の投稿主さんは、ゴールデン✕コーギーのミックス犬、4歳の『ネーロ』ちゃんと暮らしています。

夕方のお散歩で、ネーロちゃんと田んぼ沿いの農道へ入ったときのこと。いつも通り歩いていたはずが、突然ネーロちゃんが立ち止まり、決死の抵抗を始めました。

吠えるわけでもなく、ただひたすらリードをガブッ。まるで「行っちゃダメ！」と訴えるように、力いっぱい後ろへ下がろうとしたそうです。

飼い主さんが何とか進もうとしても、ネーロちゃんは頑として動きません。仕方なく引き返すことにすると、今度はリードをくわえたまま、反対方向へと誘導。

「こっちに戻ろう」と言っているかのように、迷いなく歩き始めたそうです。あまりにも突然の行動に、飼い主さんも不思議に思いながら、その日はそのまま家へ戻ることにしました。

賢さと優しさに感動

翌朝、同じ場所を訪れると、ネーロちゃんは前日のことが嘘のように歩いていました。ところが道路には、大きな動物の足跡が。

近所の人によると、前日の夕方、この辺りには親子のイノシシが出没していたそうです。ネーロちゃんの挙動不審な行動の理由は、これだったのかもしれません。

危険を感じ取り、リードをくわえてその場から離れようとしたネーロちゃん。まるで「ママを守らなきゃ」と撤退を促していたようです。

飼い主さんの安全まで考えてくれた頼もしい姿に、「ありがとう」と伝えたくなるエピソードでした！

この投稿には「危険察知能力すごい」「守ってくれたんですね」「本当に賢くて優しい子」などの温かなコメントが寄せられています。

ネーロちゃんの微笑ましい日常は、Threadsアカウント「pico_bit」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Threadsアカウント「pico_bit」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。