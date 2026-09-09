フランスのサッカー専門誌「フランス・フットボール」は８日に世界最優秀選手賞「バロンドール」の男女ノミネート選手らを発表した。

男子に日本人選手の名前はなかったが、女子はＭＦ長谷川唯（マンチェスターＣ）、ＭＦ谷川萌々子（Ｂミュンヘン）、ＦＷＦＷ松窪真心（チェルシーん）が選ばれ、ＧＫ部門では、山下杏也加（マンチェスターＣ）が初めてノミネートされた。監督部門では、前なでしこジャパン監督のニルス・ニールセン氏が、候補入り。同氏は３月のアジアカップを制した後、事実上の解任となっていた。

日本サッカー協会の佐々木則夫女子ナショナルチームダイレクターは、指導の〝ぬるさ〟などを挙げていた。現在は、狩野倫久監督を指揮を執っている。

男子はイングランド代表ＦＷハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）、フランス代表ＦＷキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）、スペイン代表ＦＷラミン・ヤマル（バルセロナ）、アルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（マイアミ）、ノルウェー代表ＦＷアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティー）らが入った。