2026年10月から放送予定だったTVアニメ「ジャンケットバンク」の放送開始時期が延期されることが9日、公式サイトなどで発表された。映像制作におけるスケジュールの都合が理由としている。放送開始予定だった10月5日まで1カ月を切ったタイミングでの異例の発表となった。

週刊ヤングジャンプで連載中の田中一行氏による同名漫画が原作。製作委員会は公式Xなどを通じ「映像制作におけるスケジュールの都合により、放送開始時期を変更させていただくこととなりました」と説明。「放送まで1ヶ月を切っているこのタイミングでの発表になってしまい誠に申し訳ございません」と謝罪した。

延期の理由については「原作の世界観と魅力を最大限に引き出し、ファンの皆様の期待にお応えできるアニメーション作品としてお届けするためには、今しばらくの制作期間が必要との判断に至りました」と説明。

「放送を心待ちにしてくださっていた皆様には、ご期待に沿えず誠に申し訳ございません」と重ねて謝罪し、「本作を応援してくださる皆様にご満足いただけるクオリティのアニメーションをお届けするため、スタッフ一同、より一層の品質向上を目指し制作に取り組んでまいります」とした。

新たな放送時期については「決定次第、アニメ公式サイトおよび公式SNSにて改めてお知らせいたします」としている。

また「ジャンケットバンク」原作公式Xも「この度のTVアニメの放送延期発表につきまして、楽しみにお待ちいただいている皆様に、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。「放送一ヶ月前という異例のタイミングでの発表になってしまい、ご不安に思われる方もいらっしゃると思います」とした上で、「アニメーションの制作が開始されてから今この瞬間に至るまで、制作現場の皆様にはプロフェッショナルとして『ジャンケットバンク』のために本当にご尽力いただいております」と、制作スタッフへの感謝を記し、延期に至った背景について「しかしながら、製作委員会側の進行管理に著しい問題があったため、このような事態になってしまいました」と説明。「二度とこのようなことにならないように原作サイドとしても委員会サイドとの話し合いを経て、既に進行管理体制は立て直しをはかっていただいております」と明かした。また「原作はこれからも変わらず連載を続けてまいります」とした。

原作者の漫画家・田中一行氏も自身のXを更新。「2026年10月5日から放送開始予定でしたアニメ『ジャンケットバンク』の放送時期延期が決定いたしました」と報告した。

「まずは何よりも、楽しみに待っていてくださった皆様に深くお詫び申し上げます。皆様がくださった期待や応援を思うと、文字通り申し訳ないという気持ちしかありません」と謝罪した。

延期に至った詳細については「本来であればなぜこのようなことが起きてしまったのかを詳細にご説明すべきだと思います」としながらも、「アニメ制作に真摯に向き合ってくださっているプロのクリエーターの皆様に配慮して、僕個人が言及することは控えさせていただきます」と説明。

「『ジャンケットバンク』原作公式がもう少し踏み込んだ説明をしておりますので、そちらをご一読いただければと思います」とした。

その上で、「お時間をいただくことでアニメのクオリティも今以上に良いものになると思います」と前向きにつづり、「僕も気を取り直して面白い漫画が描けるよう励みますので、原作、アニメともに今後とも『ジャンケットバンク』を何卒よろしくお願いします」と呼びかけた。