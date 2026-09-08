スターバックス コーヒー ジャパンの公式ホームページが更新されました。

【映像】スターバックスの公式HP（詳細）

「スターバックス・コーポレーション（本社：米国 シアトル、CEO：ブライアン・ニコル）と、サントリービバレッジ＆フード株式会社（本社：東京都、社長：木村穣介）は、日本で初めてとなる『スターバックス専用自動販売機』を、2026年9月中旬より全国で順次展開します。

思い思いの時間や場所でスターバックスのコーヒーを楽しめる、『スターバックス専用自動販売機』

今回、スターバックスのドリンクを身近にお楽しみいただける環境の拡大を目指し、日本初の『スターバックス専用自動販売機』を導入し、全国へ順次拡大します。対象の自動販売機では、9月15日（火）より新発売するボトル缶コーヒー『スターバックス® COFFEE SIGNATURES BLACK』や、同日リニューアル発売する自動販売機限定商品『スターバックス® MY RETREAT® キャラメルマキアート』に加え、昨年11月の発売以降ご好評いただいている『スターバックス® MY COFFEE TIME™ ブラック』『同 カフェラテ』の全4商品を販売します。

自動販売機のデザインは、ブランドカラーであるグリーンと上質感のあるブラックを基調とし、側面にはブランドを象徴するサイレンロゴを大きく配しました。また正面には『いつでも、どこでも、気軽にスターバックスを』というブランドメッセージと、商品の飲用シーンのイメージ写真をレイアウトし、商品を選ぶ際にブランドの世界観を体験いただけるように思いを込めました。『スターバックス専用自動販売機』を通じて、ブランドの魅力をより多くのお客様にお届けしていきます」

（『ABEMA NEWS』より）