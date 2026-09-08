焼け跡からガソリン携行缶と複数の刃物　死亡した会社役員男性が持ち込んだか　自宅を捜索　ケーキ店火災3人死亡　岐阜・本巣市

岐阜県本巣市のケーキ店兼住宅で3人が死亡した火災。焼け跡から複数の刃物やガソリンを入れる携行缶が見つかった。死亡した70歳の会社役員男性が関与している可能性があり、警察が放火と殺人容疑で捜査している。

焼け跡からガソリン携行缶と複数の刃物

岐阜県本巣市で5日、3人が死亡し、警察が殺人や放火の疑いで捜査しているケーキ店の火災。

焼け跡から、ガソリンを入れる携行缶が見つかっていたことが分かった。

事件は先週土曜日の午後9時ごろの110番通報で発覚。

「人が刺された」「ガソリンをまかれて火事になっている」

現場となったのは、66歳の女性が店主を務める、岐阜県本巣市のケーキ店兼住宅だった。

出火当時、建物内には11人がいたとみられていて、焼け跡から犯行に使われたとみられる複数の刃物と、身元の確認が取れていない男女2人の遺体が発見された。

2人は遺体で発見 3人を搬送

司法解剖の結果、男性は失血死で腹部を正面から刺されていて、女性は火事による急性一酸化炭素中毒死だったことが判明。

さらに現場からは、ケーキ店の女性店主を含む3人が病院に搬送された。

そのうちの1人が岐阜県瑞穂市の会社役員、林寛至さん（70）だ。

記者リポート：

林さんですが、こちらの駐車場の車の中で見つかったということです。

発見された際、ほぼ服を着ていない状態だったという林さんは、搬送先の病院で死亡。

同じく搬送された女性店主ともう1人はけがをして、現在も治療を受けているという。

死亡した林さんと女性店主との関係は

死亡した林さんを知る人は、普段の印象をこう話す。

林さんを知る人：

自治会長もやっていたし明るい人。温厚な人です。

記者：

周りで何かトラブルとかは？

林さんを知る人：

聞いたことがない。

店主の女性と林さんを知る人は、FNNの取材に対し、2人の関係を次のように話した。

店主と林さんを知る人：

恋人かな。何年も前から「付き合っているな」というのは分かる。でも「結婚はしない」って言っていた。遺産相続とかあるから。

捜査関係者によると出火当時、ケーキ店は営業を終え、女性店主は中学時代の同級生9人と会合を開いていた。

“招待されていなかった”林さん…ガソリンを持ち込んだか

この会合に招待されていなかったとみられる林さんが、なぜ駐車場に止めた車の中で発見されたのだろうか。

警察は殺人と放火の疑いで林さんの自宅を家宅捜索するとともに、現場にガソリンを持ち込んだ可能性もあるとみて調べている。

（「イット！」9月8日放送より）