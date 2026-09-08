ナ・リーグＭＶＰに向かってひた走るカブスのピート・クローアームストロング外野手（２４）が〝筋違いブーイング〟を浴びせられた。７日（日本時間８日）の敵地ブルワーズ戦は３-４と惜敗したが、ＰＣＡは９回の４１号ソロを含む４打数２安打、１打点、２得点。さらに３４、３５個と２盗塁を決め「４０-４０」到達を秒読みとしている。

しかし、敵地では容赦ないブーイングが飛び交った。初回に一塁ゴロを放ったが、一塁手のボーンが空中でお手玉。何とか落とさずに塁上に立ったが、体を交わそうとしなかったことで打者走者ＰＣＡと正面衝突。ボーンが吹っ飛ばされて倒れた。すぐに立ち上がり、ＰＣＡも気遣う優しさを見せたが、場内からはＰＣＡに筋違いのブーイングが沸き起こった。

米メディア「スポーツモッカリー」は「ボーンはピートが打った打球処理に苦しみ、避けるどころかその場に立ち止まったため、全力で駆けてきたピートはボーンを地面に倒した。ボーンはぎこちないプレーだった。ここでの責任は彼にある。ＰＣＡが近づいてくる間、彼は一塁ベース付近に留まった。愚かなのは自分たちのチームの選手なのにバカなブルワーズファンはＭＶＰ候補にブーイングを浴びせた」とＰＣＡをかばい「次は彼の邪魔にならないようにどけよ、ボーン」と批判した。