【ブンデスリーガ女子】バイエルン 4－1 フライブルク（日本時間9月6日／FCバイエルンキャンパス）

【映像】世界騒然の「45m衝撃ゴラッソ」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の若き至宝が放った超ロングシュートが、世界中で大きな反響を呼んでいる。バイエルンに所属するMF谷川萌々子が、約45mの衝撃的なゴラッソを叩き込み、海外ファンから称賛の嵐が巻き起こった。

日本時間9月6日のフライブルク戦（ブンデスリーガ女子第3節）にダブルボランチの一角として先発出場した谷川は、スコアレスで迎えた18分にスタジアムの度肝を抜いた。

敵陣の中央付近でフライブルクのMFマイ・シュナイダーが前を向こうとした瞬間、谷川は鋭い出足でボールを強奪。そして相手GKがペナルティーエリア外に飛び出していることを見逃さず、センターサークル内から迷いなく右足を振り抜いたのだ。

「自信と技術の結晶だ」の声も

完璧なインパクトから放たれたボールは、美しい放物線を描きながら無人のゴールへ。最後はピッチでワンバウンドしてそのままネットへ吸い込まれた。およそ45mの距離から沈めた圧巻の一撃に、谷川は満面の笑みを浮かべてチームメイトからの祝福を受けた。

この規格外のスーパーゴールは、海外のサッカーファンも熱狂させている。SNS上では「夢のようなゴールだ」「驚くべきロングシュート」「なんて美しいゴールだ」「実に壮観だ」といった感嘆の声が殺到。「自信と技術の結晶だ」「マジで最高だ」「マスタークラスだ」「スーパーだ」とそのクオリティを手放しで称賛するコメントに加え、「いずれバロンドールを獲るだろう」と彼女の計り知れないポテンシャルに最大級の期待を寄せる声も上がった。

なお、谷川は後半アディショナルタイムにもダメ押しの2点目をマーク。日本が誇る新星の大活躍もあり4－1で快勝したバイエルンは、ブンデスリーガ45試合連続無敗というクラブ新記録を打ち立てている。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ女子）

