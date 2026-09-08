■「世間体」が邪魔した葬儀の簡素化

「葬式は、要らない」

実際に葬儀を出した人は、葬儀が終わった後、そんなことを思うことだろう。それも、葬儀がかなり面倒なものだからである。

私が『葬式は、要らない』という本を幻冬舎新書の一冊として刊行したのは、2010年1月のことだった。

それは、ちょうど今日につながる葬儀の簡略化の動きが始まっていた時期にあたる。この本は、それを加速化させる役割を果たしたとも言われた。本は大いに売れ、私にとっては最大のベストセラーになった。直前に葬儀を出した経験を持つ人からは、「葬儀を出す前に読んでいればよかった」とよく言われた。

その頃には、できるだけ葬儀を簡単にしたいと考えている人たちは、かなりいた。ところが、「世間体」というものが邪魔して、それがなかなか実現できなかったのだ。葬儀を簡単なものにしたり、戒名を院号もつかない短いものにしたら、「それでは故人が浮かばれない」と言われかねなかった。今では考えられないことかもしれない。

本のなかでは、今はもう一般化した、家族だけで弔う「家族葬」や、火葬場に直行し、坊さんなどを呼ばない「直葬」について紹介した。

今では家族葬が当たり前になり、直葬は「火葬式」と呼ばれることが多くなった。逆に、一定の数の参列者を呼ぶ葬儀は「一般葬」と称される。本を書いたときには、そんな呼び方はなかった。

要は、簡略化された葬儀が当たり前になり、多くの参列者を呼ぶ葬儀のほうが、特別なものになったのだ。本を出してから15年以上の歳月が流れたが、社会は大きく変わるものである。

■葬礼規模を縮小したい「上皇さまの意向」

それにともなって、誰かが亡くなっても、たとえそれが世に知られた著名人、有名人であっても、すぐにはその死が世の中には伝えられなくなった。死は少し時間が経ってから明かされ、「葬儀は身内だけですませた」と報告されるようになってきた。

亡くなる人間が高齢であればあるほど、その傾向は強くなっている。今では80歳代でも十分に元気で活躍している人も多くなったが、90歳を過ぎれば、おのずと社会との関係は切れていく。それを「社会的な死」と捉えるならば、「肉体的な死」の前に、それが訪れる。今や、社会的な死のほうが、肉体的な死よりも重要性を増している。

そうした状況が生まれているなか、驚くべきニュースがもたらされた。

一般の告別式にあたる、上皇の葬礼「葬場殿の儀」の大幅な簡略化が検討されるというのだ（朝日新聞9月2日付）。

このニュースを聞いて、もしかしたら当事者である上皇も、「葬式は、要らない」と考えているのではないかと、私は思った。

2016年1月、フィリピン・マニラのマラカニアン宮殿を訪れた天皇陛下（当時、現・上皇さま）（写真＝Malacañang Photo Bureau／PD-PhilippinesGov／Wikimedia Commons）

上皇が退位したのは、2019年4月30日である。それ以来、正月の新年一般参賀など一部の機会を除き、上皇后ともどもほとんどの公務からは退いている。

しかし、今回の報道で明らかになったのは、上皇が人生を締めくくる「終活」を実は着実に進めていて、自身の葬儀をできるだけ簡略化しようとしていることである。

上皇は現在、92歳である。今年の12月23日には93歳になる。まだまだ元気で、肉体的な死を迎えるのは先のことだろう。だが、上皇の場合には、たとえ本人が「葬式は、要らない」と考え、規模の小さな葬儀を望んでも、そう簡単にはいかない。そこに、上皇特有の終活の難しさがあるのだ。

退位を実現させるために制定された法律が、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」である。その特例法の第3条第3項には、「上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による」と規定されている。つまり法律のうえでは、上皇の喪儀と陵墓は、天皇の例に従って扱われるのである。

天皇の葬送については、国の儀式として「大喪の礼」が行われ、これとは別に、皇室の行事として一連の「大喪儀」が営まれる。実際、上皇の父である昭和天皇が亡くなったときには大喪の礼が営まれた。

それは1989年2月24日のことだから、今から37年前ものことである。当時の日本社会はバブル経済の真っただ中にあった。

1989年2月24日、葬場殿に向かう昭和天皇の霊柩を乗せた葱華輦（写真＝宮内庁／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

■昭和天皇葬儀の比類なき規模

バブルの時代には、“金余り”を背景に、葬儀も相当に派手になった。昭和を代表する俳優で歌手の石原裕次郎が亡くなったのは1987年で、葬儀には2つもビッグバンドが入った。裕次郎のヒット曲を演奏するためだ。89年には、戦後最高の歌手である美空ひばりが亡くなっているが、こちらの葬儀にもビッグバンドが入ったうえ、それは地方の7つの会場に同時中継された。

松下電器産業（現・パナソニック）の創業者、松下幸之助の葬儀も美空ひばりと同じ年で、「密葬」には1万2000人が参列し、本葬では一般の参列者の献花に3時間かかった。

しかし、規模の大きさでは、昭和天皇の大喪の礼にはいずれも及ばなかった。大喪の礼というのは、恐ろしく規模が大きく、また大変な葬儀なのである。

昭和天皇が亡くなったのは1989年1月7日である。それから陵に埋葬されるまでのおよそ50日間、「殯(もがり)」を中心とする葬送儀礼が続いた。そのうち37日間は、皇居・宮殿の正殿松の間に棺が安置され、生前好んだ食事が毎日供えられた。松の間は、宮殿内で最も格調の高い部屋とされ、「即位礼正殿の儀」もここで行われる。

2月24日の葬儀には、国内外から約1万人が参列し、会場となった新宿御苑は2カ月半も閉鎖された。当日、大規模な交通規制が敷かれ、国民の間には、「自粛」ムードが広がり、さまざまな行事が中止や延期に追い込まれた（朝日新聞2026年9月3日付）。そんなことまで起こったのである。

昭和天皇の死によって、当時の日本社会は、その活動を停止してしまったかのようだった。

それが、昭和天皇の後を継いで天皇に即位した上皇にとって、いかに大変なものだったかは想像できる。実際に上皇は、退位の意思を間接的に表明した2016年8月のビデオメッセージで、殯や喪儀に関連する長期間の行事のあり方に懸念を示していた。

なにしろ、それだけでも大変な大喪の礼が終わっても、それに関連する行事が1年間続いたからだ。そのことについて上皇は、「その様々な行事と、新時代に関わる諸行事が同時に進行することから、行事に関わる人々、とりわけ残される家族は、非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません」と述べていた。

写真提供＝共同通信社 2016年8月、上皇さまのビデオメッセージを映す大型モニターを見る人たち＝東京・新宿 - 写真提供＝共同通信社

この経験が、今回の終活に結びつき、上皇としては人生最後の試みとして、なんとしても葬儀の簡略化を目指したのである。

逆に言えば、国民の間に起こってきた葬儀の簡略化の流れに、皇室もようやく追いついたと言えるかもしれない。

■残された者に「迷惑をかけたくない」

ここで重要なことは、上皇の試みが、自分のためのものではなく、皇室の未来の世代のためのものだという点である。

それも、一般国民の思いと共通する。高齢者が終活を進めるときのキャッチフレーズは、「家族にだけは迷惑をかけたくない」である。

葬儀はどうしても家族に負担がかかり、亡くなる側にすれば「迷惑をかけている」と感じてしまう。葬儀の対象となった本人は、すでに亡くなっているわけで、自ら葬儀を営むことはもちろんできない。

上皇の場合には、さらに「国民にだけは迷惑をかけたくない」という思いが加えられている。自粛騒ぎなどが起これば、結婚式も延期しなければならないし、祝い事を皆中止しなければならないからである。そのときの「空気感」は、自粛を経験した人にしかわからないかもしれない。

上皇がまだ天皇に在位していたとき、土葬を火葬に変え、葬られる陵墓の敷地面積を縮小するなどの方針が決定された。土葬にするからこそ、一般の庶民には想像もできない「殯」の儀式が営まれた面もある。古代には、天皇が亡くなってから古墳をつくったため、殯が1年以上続くことさえあった。

しかも、上皇の陵墓を縮小するといっても、まだかなり大きいことは否めない。

■見栄を張る必要なくなり「墓も不要」

2013年に陵墓縮小の決定がなされてから、一般国民の間で進んだのは「墓じまい」である。「墓は、要らない」というわけだ。

墓には、「○○家先祖代々之墓」などと刻まれているが、墓を守っていく人間がいなければ、墓は維持できない。昔は、墓守を確保するために養子をとることが行われたりしたが、今そんなことをする家はほとんどない。

墓じまいした場合、遺骨が残る。だがそれは、使用期間が区切られた納骨堂におさめられるか、「散骨」で海にまかれたりする。庶民が墓をつくることが、むしろ戦後にできた習慣であることについては、すでに〈そりゃ"帰省離れ"が加速するはずだわ…宗教学者が｢帰省も墓参りも単なるブームだった｣と断言するワケ〉で書いたことがある。

今、その家に死者が出て、墓がない場合、新たに墓を買い求めようとする人はほとんどいない。将来において、墓じまいしなければならなくなることがわかっているからだ。

派手な葬儀や立派な墓は、世間にむかって、その家の存在を誇示するためのものだった。要は皆、見栄を張ったのである。

今は、サラリーマン家庭が増え、そうした見栄を張る必要もなくなった。バブルの時代に、院号のついた戒名が流行し、サラリーマンでもそれに大枚をはたいたのは、その感覚が残っていたからだ。

バブルがはじけることで、日本は長く経済的に低迷した状況に追い込まれたが、見栄を張る必要がなくなったことは、かえって良かったかもしれない。今は、株価や地価が高騰し、バブルが再来しているとも言われるが、さすがに葬儀や墓に金をかけようとする人はいない。

どうせ金をかけるなら、若い世代の教育に投資したほうがいい。そんな時代が訪れている。上皇が、皇室の未来を見据えて終活に取り組んでいるように、私たち庶民も、自分の家族の未来を見据えて、葬儀や墓のことを考えるべきである。

未来を考えることは、次の世代への愛情の贈り物に他ならない。葬式を小さくすることも、立派な相続の一環である。

「愛のある終活」が、今のトレンドなのである。

天皇、皇后両陛下（当時）と皇族方（2013年11月）（写真＝外務省／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

----------

島田 裕巳（しまだ・ひろみ）

宗教学者、作家

放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員、同客員研究員を歴任。『葬式は、要らない』（幻冬舎新書）、『教養としての世界宗教史』（宝島社）、『宗教別おもてなしマニュアル』（中公新書ラクレ）、『新宗教 戦後政争史』（朝日新書）など著書多数。

----------

（宗教学者、作家 島田 裕巳）