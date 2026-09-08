『君の好きは無敵』第9話 杏奈＆瀬尾がSNSで猛烈なバッシングを受け大炎上
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の第9話が今夜放送。杏奈（松本）と瀬尾（佐野）が大炎上してしまう。
【写真】『君の好きは無敵』第9話 瀬尾（佐野勇斗）の怒りが大爆発
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
■第9話あらすじ
シニカルモルコの権利譲渡をめぐって開かれたプロポーズコンペ。そこには大三島（本郷奏多）が仕掛けた罠が張り巡らされていた──玲奈（白本彩奈）によって、過去にコンサルをしたキッチン迫田夫婦が離婚という結末を辿ったことを暴露された杏奈。
大切な杏奈を傷つけられた瀬尾の怒りは大爆発。麗しき王子の仮面を投げ捨て、本性と感情剥き出しで玲奈に詰め寄る。しかし、それだけでは終わらず、ひょんなことからついに大三島の悪事も暴かれることに。制御不能に陥ったコンペは、大混乱のまま幕を閉じようとしていた。
杏奈と瀬尾はSNSで猛烈なバッシングを受け大炎上。その結果、人気急上昇中だったチュチュチュエラは返品の嵐に。さらに、万博アンバサダー就任にも暗雲が……。デザイン瀬尾は、いまだかつてない窮地に追いやられていた。このままでは愛するチュチュチュエラを世界中の人に届けるという夢が絶たれてしまう。しかし杏奈がそうはさせまいと立ち上がる。そして「劇的な名誉回復案」を提案するのだが……？
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】『君の好きは無敵』第9話 瀬尾（佐野勇斗）の怒りが大爆発
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
シニカルモルコの権利譲渡をめぐって開かれたプロポーズコンペ。そこには大三島（本郷奏多）が仕掛けた罠が張り巡らされていた──玲奈（白本彩奈）によって、過去にコンサルをしたキッチン迫田夫婦が離婚という結末を辿ったことを暴露された杏奈。
大切な杏奈を傷つけられた瀬尾の怒りは大爆発。麗しき王子の仮面を投げ捨て、本性と感情剥き出しで玲奈に詰め寄る。しかし、それだけでは終わらず、ひょんなことからついに大三島の悪事も暴かれることに。制御不能に陥ったコンペは、大混乱のまま幕を閉じようとしていた。
杏奈と瀬尾はSNSで猛烈なバッシングを受け大炎上。その結果、人気急上昇中だったチュチュチュエラは返品の嵐に。さらに、万博アンバサダー就任にも暗雲が……。デザイン瀬尾は、いまだかつてない窮地に追いやられていた。このままでは愛するチュチュチュエラを世界中の人に届けるという夢が絶たれてしまう。しかし杏奈がそうはさせまいと立ち上がる。そして「劇的な名誉回復案」を提案するのだが……？
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。