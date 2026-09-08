沿道に集まる人々にほほ笑みかけながら、手を振って応じられている悠仁さま。9月6日、20歳のお誕生日を迎えられ、天皇陛下と雅子さま、そして愛子さまへのご挨拶のため、皇居・御所へ向かわれていた。皇室担当記者はこう話す。

「皇嗣職はお誕生日に際して、悠仁さまのご近況を公表しています。大学生として学業に励まれるご様子だけではなく、お休みの期間に臨まれたご活動についても詳細に紹介していました。

この一年の活動を伝えるものでしたが、悠仁さまが地震や豪雨といった災害が続いたことで亡くなった人々へのお悼みの気持ちを抱かれていること、また被災者にお見舞いの気持ちをお持ちになっていることが明らかにされたことも印象に残りました」

今年4月からは筑波大学生命環境学群生物学類の2年生となり、学業に打ち込まれるほかにもサークル活動でご友人らとの親交を深められている悠仁さま。大学の長い夏休み中に、またお務めに臨まれる機会があるという。秋篠宮家に近い宮内庁関係者は次のように明かす。

「9月に愛知県で開かれるアジア競技大会は、秋篠宮さまが名誉総裁を務められます。皇室も天皇皇后両陛下の行幸啓のほか、皇族方も相次いで大会競技を現地で観戦されます。

悠仁さまも9月21日に愛知県を訪問され、カバディやセパタクローといった南アジアや東南アジア諸国で普及し親しまれている競技を観戦されるご予定です。

ご自身が親しまれてきたバドミントンなどではなく、日本ではあまり知られていない競技を選ばれたことに、悠仁さま独自のお考えやお人柄が表れているように感じます」

そして今月中には、東日本大震災の被災地にも赴かれる方向で調整が進んでいるというのだ。

「一部メディアも報じていますが、悠仁さまは岩手県と宮城県を訪問される予定です。お一人ではなく、秋篠宮さまとご一緒に各地を巡られます。震災の遺構や、秋篠宮さまのご活動に関連する施設をご覧になると聞いています。

岩手と宮城は、3月に両陛下と愛子さまが訪問されるご予定でしたが、両陛下の風邪の症状のために、延期を余儀なくされました。じつは秋篠宮さまと悠仁さまによる9月のご訪問は、ご一家のご訪問予定が決まる以前から計画され調整が進められていました。それだけに皇嗣家の関係者も“天皇ご一家より秋篠宮家が先に現地に行くことになってしまった……”と気をもんでいたのです」（前出・宮内庁関係者）

■愛子さまと育まれた未来への使命感

天皇ご一家より先んじて赴くことになれば、ネガティブな声が上がる事態が予想される。20歳になったばかりの悠仁さまにとっても思わぬ“試練”にほかならない。

「何かにつけ人々は、天皇家と皇嗣家を比べてしまいます。大震災から15年を迎えた今年、秋篠宮さまと悠仁さまが岩手・宮城両県に先に行かれてしまうように映れば、SNSを中心に批判するような声が広がるのは目に見えています。

秋篠宮さまもそうしたことを懸念されてか、訪問先の選定にあたっても、慎重かつ遠慮されたご姿勢で臨まれていたと聞きました」（前出・皇室担当記者）

しかし、長年皇室番組を手がける放送作家・つげのり子さんは、悠仁さまの被災地へのご訪問が実現する意義について語る。

「昨年11月に、悠仁さまは紀子さまと伊豆大島を訪問されました。この際、台風被害による犠牲者の慰霊碑に供花・拝礼されています。犠牲になった人々をお悼みになりながら、古くから日本には自然災害が多いこと、そして苦しみながら復興してきた人々の歩みに思いを馳せられたはずです。

悠仁さまが被災した方々の言葉に耳を傾け、災害が及ぼすさまざまな影響を肌で感じられることは、“国民に寄り添う”という皇室の役割についていっそう理解を深められる機会になると思います」

そして逆風に向かうかのような悠仁さまにとって、闇夜を照らし導く灯のような存在が、愛子さまなのだという。平成のころ、天皇ご一家はお住まいの改修のため、赤坂御用地内の秋篠宮邸に隣接する東宮仮御所で生活されていたとき、愛子さまと悠仁さまは頻繁に遊ばれる間柄だったのだ。前出の宮内庁関係者は続ける。

「両家の距離も近かったために、お二人は行き来しながら、お住まいの外でお体を動かして遊ばれていました。那須御用邸でのご滞在が重なった際にも、幼い愛子さまがお誘いになる形で、悠仁さまと御用地内を駆け回り、トンボやチョウを観察されたりしていたのです。

お二人の年の差は5歳。両陛下も悠仁さまが御所を訪れた際に、可能な限り愛子さまを同席させ、お話しされるようお計らいになっているそうです。宮中行事や祭祀で顔を合わせられた際にも、お話しになっていると聞いています。悠仁さまのさまざまなお悩みを愛子さまがお聞きになり、助言なさることもあるのではないでしょうか。

お二人は皇室の次世代を担われます。戦争や大災害によって苦難に立たされた人々の記録や記憶を未来へと受け継ぐという使命感は、明確に共有なさっているはずです」

20歳となられた悠仁さまが誓われる、愛子さまとの新たなる“同盟”--。いまもご訪問がかなわない天皇ご一家の思いを背負われて、悠仁さまは東北の被災地へ赴かれようとしている。