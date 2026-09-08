完全試合投手がXで紹介

米大リーグ・マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が、衝撃の遠投を披露した。来月53歳になるレジェンドの衰えぬ肩に反響が広がっている。

「おはよう！ これが、イチローがまさに伝説的といえる2分間の動画だよ」として、日本時間7日にXを更新したのは、地元テレビ局「NBCスポーツ・ベイエリア」で解説者を務めているダラス・ブレイデン氏。2010年5月9日には、史上19人目の完全試合を達成したアスレチックスOBだ。

動画内で、少し助走をつけてイチロー氏から投じられたボールは、遠く離れたキャッチボールのパートナーに余裕で届いている。衰えぬ肩にブレイデン氏が笑いながら仰天していた。

その後はパートナーとの距離を詰め、投球フォームを意識しながら強いボールを投げ込んでいた。

52歳の“レーザービーム”にX上の海外ファンも感嘆。「俺がやったら体の靭帯全てが切れる」「アンストッパブルだ」「唯一無二だ」「52歳だからね！」「どこかの球団と選手として契約してほしいな」「凄まじいな！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）