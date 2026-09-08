米球界を席巻するホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）の契約延長交渉が〝破談〟に終わる可能性があると６日（日本時間７日）に米メディアで報じられた。

昨オフに２年総額３４００万ドル（約５４億４０００万円＝当時）を締結した村上は２０２７年オフにＦＡとなる。１年目から３０本塁打の偉業を達成し、低迷したチームもよみがえらせた功績は計り知れない。ＦＡとなれば、複数球団による高額かつ好条件での争奪戦が確実で、ゲッツＧＭは延長交渉を開始したと明言している。

米メディアでは球団初の「１億ドル（約１５５億円）」に上るとも報じられたが、一転して「ＦＡＮＳＩＤＥＤ」は不調に終わる可能性も伝えた。それによれば、村上の実績は「十二分」で「来季終了時点で２７歳」とのびしろも見込めると高評価。そのため「村上と代理人はＦＡ市場に出ることを避けるため、一塁手の市場でトップクラスに近い年俸を要求するだろう」としている。

一塁手では昨オフにオリオールズと５年１億５５００万ドル（約２４０億円＝同）の大型契約を締結したアロンソが史上最高額。年平均は３１００万ドル（約４８億円）に上り、高騰を続ける年俸の〝上限〟を突破した。

同メディアは村上陣営がアロンソと同等の契約を求めるとみており「ホワイトソックスはそれだけの金額を支払う意思があるだろうか？ 村上は今年、間違いなく素晴らしい活躍を見せている」と迫った。

ただ、「８月はＯＰＳ０・６４７、９月に入ってからは０・３９３にとどまり、最初の３か月間の爆発的な活躍の後、リーグが対策を立て始めていることを示している。空振り率と三振率は最悪レベル」と打撃面での〝もろさ〟も指摘。「走者、守備ではほぼ価値がなく対左投手で苦戦している事実を加味すると、シカゴが本当に中軸打者並みの高額年俸を支払うべきなのだろうか？」との疑問も呈した。

双方がどこで折り合いをつけるのか。物別れに終われば新天地を求めることになるが…。