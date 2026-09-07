ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア中部・リャザン州の石油精製所などを攻撃したと明らかにしました。

ゼレンスキー大統領は自身のSNSで7日、ロシア中部・リャザン州やペルミ地方などにある複数の石油精製所と、西部・クルスク州のドローン保管地点に対し、攻撃を行ったと明かしました。

これに先立ちロシアとウクライナは、アメリカのウィットコフ特使らが戦闘終結に向けた協議のために両国を訪問するのに合わせ、双方が攻撃を停止することを表明していました。

ゼレンスキー大統領は今回、「ロシアによる攻撃への報復を続けている」としていて、ロシアの攻撃が再開されたことを示唆しています。

現地メディアは、東部ドネツク州などにロシアの攻撃があり、過去24時間で少なくとも3人が死亡、38人が負傷したと伝えています。

ゼレンスキー大統領は、ウィットコフ特使らとの会談について、「私たちがウクライナの安全の保証、未来、そして繁栄計画といったあらゆることについて話し合う機会を得たことは、何よりも重要なことです」と意義を強調。

アメリカ側は数週間以内に次の段階に進むための計画案が発表される見通しだとしています。