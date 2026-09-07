SixTONES、なにわ男子ら登場、KO1KEYZがデビュー曲をフルサイズでテレビ初披露 来週の『CDTVライブ！ライブ！』
9月14日18時30分放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、出演アーティストと歌唱曲を発表された。
【動画】『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生したKO1KEYZ、デビュー曲が本日先行配信＆MV公開
SixTONESは“今この瞬間を楽しもう”という開放感を全開で表現した、エネルギッシュでポジティブな楽曲で、彼ららしいパワフルさが魅力の「Dance Forever」をフルサイズ披露。
ポルノグラフィティはアニメのオープニングテーマとして、時代劇であるアニメの世界観に寄り添って書き下ろした「はみだし御免」、幅広い世代に愛される人気曲「アゲハ蝶」をフルサイズで歌唱する。
なにわ男子はテレビ初披露の、セクシーで危険な香りをまとう彼らを堪能できるアッパーダンスチューン「BLACK OUT MISSION」、“カワイイ！”を全面に押し出しキャッチーで超前向きな歌詞が話題の「僕がカワイくて君がカワイくて」の対極的な2曲をメドレーで届ける。
そして、マカロニえんぴつは最新EP「運命さがし／終宵」の表題曲になっているどストレートなラブソング「運命さがし」をフルサイズ初披露。LIL LEAGUEは切ないメロディと繊細な歌詞が心に寄り添う、大人びたバラード調の「僕を探してた」をテレビ初フルサイズパフォーマンス。
さらに、日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」から誕生した12人組のグローバルボーイズグループ・KO1KEYZは、日韓同時デビュー曲「KO1KEYZ」をフルサイズでテレビ初披露する。
■出演アーティスト・楽曲
（※アーティスト名50音順）
KO1KEYZ「KO1KEYZ」
SixTONES「Dance Forever」
なにわ男子「BLACK OUT MISSION」「僕がカワイくて君がカワイくて」
ポルノグラフィティ「はみだし御免」「アゲハ蝶」
マカロニえんぴつ「運命さがし」
LIL LEAGUE「僕を探してた」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて9月14日18時30分放送。
【動画】『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生したKO1KEYZ、デビュー曲が本日先行配信＆MV公開
SixTONESは“今この瞬間を楽しもう”という開放感を全開で表現した、エネルギッシュでポジティブな楽曲で、彼ららしいパワフルさが魅力の「Dance Forever」をフルサイズ披露。
ポルノグラフィティはアニメのオープニングテーマとして、時代劇であるアニメの世界観に寄り添って書き下ろした「はみだし御免」、幅広い世代に愛される人気曲「アゲハ蝶」をフルサイズで歌唱する。
そして、マカロニえんぴつは最新EP「運命さがし／終宵」の表題曲になっているどストレートなラブソング「運命さがし」をフルサイズ初披露。LIL LEAGUEは切ないメロディと繊細な歌詞が心に寄り添う、大人びたバラード調の「僕を探してた」をテレビ初フルサイズパフォーマンス。
さらに、日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」から誕生した12人組のグローバルボーイズグループ・KO1KEYZは、日韓同時デビュー曲「KO1KEYZ」をフルサイズでテレビ初披露する。
■出演アーティスト・楽曲
（※アーティスト名50音順）
KO1KEYZ「KO1KEYZ」
SixTONES「Dance Forever」
なにわ男子「BLACK OUT MISSION」「僕がカワイくて君がカワイくて」
ポルノグラフィティ「はみだし御免」「アゲハ蝶」
マカロニえんぴつ「運命さがし」
LIL LEAGUE「僕を探してた」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて9月14日18時30分放送。