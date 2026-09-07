ネパールと中国で発生した大規模な土石流。中国政府は被害が出たチベット自治区の現場を一部の海外メディアに初めて公開しました。

ロイター通信が配信したチベット自治区シガツェ市の映像。巨大な岩石や大量の砂があたり一面に広がっています。

この場所には国境検問所がありましたが、先月26日に発生した土石流に一瞬にして飲み込まれてしまいました。ロイター通信は5階建ての検問所は跡形もなくなっていると伝えています。

現場からは993点の私物が回収されたということです。

救助隊員

「とても気持ちが重いです。これほど多くの人が亡くなったのですから」

中国政府はきのうまでの2日間、アメリカやイギリスなどの海外メディア8社に現場を公開。海外メディアはチベット自治区での取材を厳しく規制されていて、現場を訪れるのはこれが初めてです。一方、中国メディアは…

中国国営中央テレビの記者

「救助活動の中心となる地域では、すでに通信が確保されています。これは重要なことです」

救助隊の活動を連日、報道。ただ、被害者の声が取り上げられることはほとんどありません。

中国当局は43人が死亡、519人が行方不明としていますが、海外メディアは「行方不明者の数は発表よりはるかに多い」と指摘。中国の情報統制に対する懸念を伝えています。

中国外務省 郭嘉昆 報道官

「中国側の情報発信は公開され、透明で迅速である」

中国政府としては、海外メディアに現場を公開することで批判をかわす狙いがあるとみられます。