『映画ちいかわ』興収138.9億円突破！今年1番の大ヒット 『コナン』最新作超える
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）が、公開45日間で動員数960万人、興収138.9億円を突破した。この数字は、現在公開中のシリーズ最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の興収137億円、『劇場版 呪術廻戦 0』（2021年公開）興収138.9億円を超える大ヒットで、歴代興収ランキングは23位にランクイン。今年1番の興収をあげる大ヒット作品となった（興行通信社調べ）。歴代ランキングは『劇場版 呪術廻戦 0』と同数字の興収記録だが、同社への取材ですでに同作を抜き、100万円の単位を四捨五入すると興収139億円と説明した。
【画像】小さな島二郎・セイレーンなど！配布中の特典『ちいかわ』ミニフィギュア
これまで『コナン』とほぼ同じ興収ペースを維持していたが、5日から新たな入場者特典「島二郎・セイレーン・ヒトハ・フタバのチャームミニフィギュア」の配布がスタートしたことで、多くのファンが劇場に足を運び、前週の興収122.3億円から＋16.7億円も伸ばした。
4日～6日の週末の動員ランキングは1位で、週末3日間で動員92万8000人、興収14億1500万円をあげて再度1位に返り咲いた。
全国447館（通常382館＋IMAX65館）で公開された同作は、『ちいかわ』初の映画で、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリー。ちいかわ達が「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語となっている。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれている。
公開初日は朝早くから各劇場で満席となり、一番多く上映したTOHOシネマズ池袋では1日で41回上映。各劇場は夏休み映画の目玉として『映画 ちいかわ』に注力しており、その結果、公開初日は興収9.9億円を記録。この数字は、シリーズ最高興収158億円を突破した『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）の初日興収9.6億円を抜いた記録で、大ヒットスタートとなっていた。
公開14日間で興収50億円を突破しており、公開14日間で興収50億円突破は、最終興収102.8億円を記録した『シン・エヴァンゲリオン劇場版』（2021年公開）が公開14日間で興収49億3499万6800円、最終興収116.4億円を記録した『劇場版ハイキュー！！ ゴミ捨て場の決戦』（2024年公開）が公開17日間で興収51億円で、最終興収は両作品の規模感だと予想されていた。
しかし、その後、新たな特典の配布を続々とスタートさせると、興収ペースが上がり、公開31日間で興収110億円を突破。特典効果もあり、興収ペースが落ちないことで最終興収が予想できない状態となっている。
なお、今回の大ヒットに配給の東宝は「大ヒットを記録しています！」と反響に驚きつつ、「公開後も数々の新情報（ひみつ）が解禁されている『映画ちいかわ』。まだまだ勢いは止まりませんので、今後の情報解禁にも是非ご期待ください！」と説明した。
■『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』興収の流れ
初日：興収9.9億円
公開3日間：動員数150万人、興収22.4億円
公開7日間：動員数228万人、興収33.3億円
公開10日間：動員数305万人、興収44億円
公開14日間：動員数350万人、興収50億円
公開17日間：興収約67億円
公開20日間：動員数563万人、興収80.7億円
公開24日間：動員数645万人、興収92.8億円
公開30日間：興収100億円突破を発表
公開31日間：動員数766万人、興収110.5億円
公開38日間：動員数849万人、興収122.3億円
公開45日間：動員数960万人、興収138.9億円
■『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』興収の流れ
公開初日：観客動員数73.9万人、興収11.3億円（シリーズ最高の初日興収記録）
公開3日間：観客動員数231万8009人、興収35億213万7800円
公開10日間：観客動員数422万人、興収63億円
公開17日間：観客動員数533万人、興収79.9億円
公開23日間：観客動員628万人、興行収入93.1億円
公開27日間：観客動員数740万人、興収108.8億円
公開31日間：観客動員数774万人、興収114億円
公開38日間：観客動員数810万人、興収119.5億円
公開45日間：観客動員数840万人、興収124億円
公開52日間：観客動員数865万人、興収127.6億円
公開59日間：観客動員数883万人、興収130.3億円
公開66日間：興収132.1億円
公開73日間：興収133.5億円
公開80日間：興収134.5億円
公開87日間：興収135.2億円
公開94日間：観客動員数919万人、興収135.7億円
公開102日間：興収136.2億円
公開109日間：興収136.5億円
公開116日間：興収136.8億円
現在、興収137億円
これまで『コナン』とほぼ同じ興収ペースを維持していたが、5日から新たな入場者特典「島二郎・セイレーン・ヒトハ・フタバのチャームミニフィギュア」の配布がスタートしたことで、多くのファンが劇場に足を運び、前週の興収122.3億円から＋16.7億円も伸ばした。
4日～6日の週末の動員ランキングは1位で、週末3日間で動員92万8000人、興収14億1500万円をあげて再度1位に返り咲いた。
全国447館（通常382館＋IMAX65館）で公開された同作は、『ちいかわ』初の映画で、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリー。ちいかわ達が「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語となっている。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれている。
公開初日は朝早くから各劇場で満席となり、一番多く上映したTOHOシネマズ池袋では1日で41回上映。各劇場は夏休み映画の目玉として『映画 ちいかわ』に注力しており、その結果、公開初日は興収9.9億円を記録。この数字は、シリーズ最高興収158億円を突破した『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）の初日興収9.6億円を抜いた記録で、大ヒットスタートとなっていた。
公開14日間で興収50億円を突破しており、公開14日間で興収50億円突破は、最終興収102.8億円を記録した『シン・エヴァンゲリオン劇場版』（2021年公開）が公開14日間で興収49億3499万6800円、最終興収116.4億円を記録した『劇場版ハイキュー！！ ゴミ捨て場の決戦』（2024年公開）が公開17日間で興収51億円で、最終興収は両作品の規模感だと予想されていた。
しかし、その後、新たな特典の配布を続々とスタートさせると、興収ペースが上がり、公開31日間で興収110億円を突破。特典効果もあり、興収ペースが落ちないことで最終興収が予想できない状態となっている。
なお、今回の大ヒットに配給の東宝は「大ヒットを記録しています！」と反響に驚きつつ、「公開後も数々の新情報（ひみつ）が解禁されている『映画ちいかわ』。まだまだ勢いは止まりませんので、今後の情報解禁にも是非ご期待ください！」と説明した。
■『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』興収の流れ
初日：興収9.9億円
公開3日間：動員数150万人、興収22.4億円
公開7日間：動員数228万人、興収33.3億円
公開10日間：動員数305万人、興収44億円
公開14日間：動員数350万人、興収50億円
公開17日間：興収約67億円
公開20日間：動員数563万人、興収80.7億円
公開24日間：動員数645万人、興収92.8億円
公開30日間：興収100億円突破を発表
公開31日間：動員数766万人、興収110.5億円
公開38日間：動員数849万人、興収122.3億円
公開45日間：動員数960万人、興収138.9億円
■『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』興収の流れ
公開初日：観客動員数73.9万人、興収11.3億円（シリーズ最高の初日興収記録）
公開3日間：観客動員数231万8009人、興収35億213万7800円
公開10日間：観客動員数422万人、興収63億円
公開17日間：観客動員数533万人、興収79.9億円
公開23日間：観客動員628万人、興行収入93.1億円
公開27日間：観客動員数740万人、興収108.8億円
公開31日間：観客動員数774万人、興収114億円
公開38日間：観客動員数810万人、興収119.5億円
公開45日間：観客動員数840万人、興収124億円
公開52日間：観客動員数865万人、興収127.6億円
公開59日間：観客動員数883万人、興収130.3億円
公開66日間：興収132.1億円
公開73日間：興収133.5億円
公開80日間：興収134.5億円
公開87日間：興収135.2億円
公開94日間：観客動員数919万人、興収135.7億円
公開102日間：興収136.2億円
公開109日間：興収136.5億円
公開116日間：興収136.8億円
現在、興収137億円
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