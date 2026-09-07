7日(月)は伊豆諸島にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。関東や東海、東北の太平洋側では、大雨による土砂災害などに厳重な警戒が必要です。これまでの一日の天気を振り返ります。

■伊豆諸島で記録的な大雨 大島町で500ミリ以上に

7日(月)は、台風24号から変わった熱帯低気圧の東側を北上する暖かく湿った空気が秋雨前線に向かって流れ込み、秋雨前線の活動が活発になっています。

東京都の伊豆諸島では記録的な大雨となり、24時間雨量が500ミリ以上となっている所もあります。

大島町と新島村、利島村にはレベル5土砂災害特別警報が発表されていて、すでに何らかの災害が発生している可能性が極めて高く、最大級の警戒が必要です。

【24時間降水量】

東京都・伊豆大島元町 581.5ミリ（午後2時30分まで）

東京都・新島空港 485.0ミリ（午前9時40分まで）

東京都・大島空港 455.0ミリ（午後2時50分まで）

東京都・利島 384.0ミリ（午後2時50分まで）

東京都・神津島空港 375.5ミリ（午前10時50分まで）

東京都・三宅島 372.5ミリ（午前9時50分まで）

伊豆諸島での大雨といえば、13年前の2013年10月の伊豆大島土砂災害が思い出されます。当時は台風と前線の影響で、伊豆大島元町では24時間降水量が824.0ミリ、最大1時間降水量が122.5ミリという観測史上1位の記録的な大雨が降りました。今回、2013年以来の大雨といえそうです。

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また、7日(月)午後2時20分頃には、伊豆諸島北部に線状降水帯の直前予測が発表されました。伊豆諸島北部では、今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。すでに避難している場合は安全な場所にとどまってください。

伊豆諸島での大雨のピークは夕方までですが、秋雨前線が停滞するため8日(火)以降も雨は続く見込みです。

■近畿～東北は広く雨 関東や東北の太平洋側も大雨に

本州付近に前線が停滞するため、7日(月)は近畿から東北の広い範囲で雨が降っています。九州、中国、四国も雲が多く、所々で雨が降っています。

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このあと7日(月)の夜にかけて、近畿から東北の太平洋側では雨が続き、局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。東北の太平洋側では、断続的に激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所がありそうです。東北の沿岸では風も強まる予想です。

【線状降水帯発生のおそれのある地域】

岩手県 7日(月)夜のはじめ頃にかけて

宮城県 7日(月)夕方にかけて

なお、今回の大雨の原因、秋雨前線はこの先もしばらく本州付近に停滞する見込みです。西日本や東日本を中心に、東北でも10日(木)にかけて大雨に警戒が必要です。

■台風24号は熱帯低気圧に

南大東島近海にあった台風24号は7日(月)9時に、熱帯低気圧に変わりました。

熱帯低気圧は今後、日本の南を北よりに進み、沖縄からは遠ざかる見込みです。

ただ、心配なのは、熱帯低気圧が今後前線を刺激するという点です。熱帯低気圧はしばらく北上して九州や四国に近づいた後、9日(水)には西日本付近で前線上の低気圧に変わる予想となっています。このため前線の活動が再び活発になり、各地で大雨を降らせるおそれがあります。

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7日(月)の夜には雨がいったん小康状態となりますが、8日(火)の午後からは再び雨雲が発達しやすくなる見込みです。

西日本、東日本を中心に、10日(木)にかけて大雨が長く続き、雨量がかなり多くなりそうです。しばらくは油断のできない状況が続くでしょう。

7日(月)午後3時までの最高気温は、東京で24.8℃、名古屋で26.3℃、大阪で27.1℃など、関東や東海、近畿でも30℃未満となっています。全国で最も高いところでも、35℃には届いていません。