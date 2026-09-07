気象庁は7日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。東海や西日本など広い地域で9月13日頃から順次、10年に1度程度しか起きないような著しい高温となるおそれがあります。

【写真を見る】9月13日頃から「10年に1度程度しか起きないような著しい高温」おそれ 東海・近畿・中四国・九州で平年差1.7℃～2.6℃以上 気象庁が早期天候情報を発表

各エリアの予想

東海地方：9月13日頃から平年差＋2.1℃以上

向こう2週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、13日頃からはかなり高くなる可能性があります。

近畿地方：9月13日頃から平年差＋2.3℃以上

向こう2週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、13日頃からはかなり高くなる可能性があります。

中国地方：9月13日頃から平年差＋2.6℃以上

向こう2週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、13日頃からはかなり高くなる可能性があります。

四国地方：9月13日頃から平年差＋1.9℃以上

向こう2週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、12日頃からはかなり高くなる見込みです。

九州北部：9月13日頃から平年差＋2.1℃以上

向こう2週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日も多い見込みです。

九州南部・奄美地方：9月13日頃から平年差＋1.7℃以上

向こう2週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日も多い見込みです。

気象庁は、農作物や家畜の管理に注意するとともに、熱中症となりやすい状態が続くため健康管理に注意するよう呼びかけています。特に熊本地震の被災地などにおいては、慣れない環境や作業で熱中症のリスクが高くなるため十分な注意が必要です。

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量となる可能性が、いつもより高まっている場合、6日前までに注意を呼びかける情報です。