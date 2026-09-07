激レア！全国22店舗限定「サイゼリヤ」モーニングで全品注文「食べ放題と言っても過言ではない」神コスパの全貌
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が、「【サイゼリヤ】希少！全国で22店舗限定のモーニングで全品注文！衝撃の会計額になったんだけど…【激安】」と題した動画を公開した。本動画では、全国1000店舗以上のうちわずか22店舗でしか実施されていない「サイゼリヤ」の激レアなモーニングを全品注文し、その驚愕のコストパフォーマンスと独自のアレンジレシピを実食レビューしている。
訪れた新潟県長岡市の店舗で、じゅんちゃんとまるちゃんは「こんなモーニングあるの知ってる？」と期待に胸を膨らませる。メニューには、ドリンクバーやハッシュドポテトがセットになった「パニーニ」や「フォカッチャ」のほか、定番のサラダやスープが並ぶ。次々と運ばれてくる料理を前に、2人は「まだ全部来てないよね」と笑い合い、モーニングならではの贅沢な光景に目を輝かせた。
動画のハイライトは、2人が提案するサイゼリヤメニューの「掛け合わせアレンジ」だ。チーズとベーコンが挟まれた「パニーニ」に、「生ハム」や「柔らか青豆の温サラダ」を豪快にトッピングして実食。「生ハムとグリーンピースって相性いいんだ」「これ美味しいわ」と頬を緩ませる。さらにデザートでは、「シナモンフォカッチャ」に「ミルクジェラート」を全乗せするという背徳的なアレンジを披露し、至福の表情を浮かべて堪能した。
テーブルいっぱいに頼んだ朝食を完食した2人だが、最後のお会計で提示された金額はなんと3,370円。「食べ放題と言っても過言ではない」と、その破格の安さに大満足の様子を見せた。非日常の特別感と圧倒的なコスパを兼ね備えたサイゼリヤのモーニングは、実施店舗を見つけたら迷わず飛び込むべき至高の朝活と言えそうだ。
訪れた新潟県長岡市の店舗で、じゅんちゃんとまるちゃんは「こんなモーニングあるの知ってる？」と期待に胸を膨らませる。メニューには、ドリンクバーやハッシュドポテトがセットになった「パニーニ」や「フォカッチャ」のほか、定番のサラダやスープが並ぶ。次々と運ばれてくる料理を前に、2人は「まだ全部来てないよね」と笑い合い、モーニングならではの贅沢な光景に目を輝かせた。
動画のハイライトは、2人が提案するサイゼリヤメニューの「掛け合わせアレンジ」だ。チーズとベーコンが挟まれた「パニーニ」に、「生ハム」や「柔らか青豆の温サラダ」を豪快にトッピングして実食。「生ハムとグリーンピースって相性いいんだ」「これ美味しいわ」と頬を緩ませる。さらにデザートでは、「シナモンフォカッチャ」に「ミルクジェラート」を全乗せするという背徳的なアレンジを披露し、至福の表情を浮かべて堪能した。
テーブルいっぱいに頼んだ朝食を完食した2人だが、最後のお会計で提示された金額はなんと3,370円。「食べ放題と言っても過言ではない」と、その破格の安さに大満足の様子を見せた。非日常の特別感と圧倒的なコスパを兼ね備えたサイゼリヤのモーニングは、実施店舗を見つけたら迷わず飛び込むべき至高の朝活と言えそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
【買うべき月見はどれ？】マック・KFC・コメダの月見バーガー11種を忖度なしで全食べ比べ
「1億円積まれても無理」爆食ダイエット夫婦が明かした“夫婦が離れられる限界の期間”
【買うべき】コーンフレーク＆グラノーラ全8種食べ比べ！興味ゼロの妻が「めっちゃ美味しい」と絶賛した神アイテムとは
チャンネル情報
毎週 木曜・土曜・日曜 19:00 爆食更新！ 月曜・金曜ラジオ配信（不定期で動画になる時もあります！） 火曜 月曜ラジオのコメント返し生配信（なるべく毎週する予定） 2018年に結婚した夫のじゅんちゃんと、妻のまるちゃんです！ 激安・デカ盛り・対決企画を中心に、 爆食の裏側やリアルな本音も発信しています！
youtube.com/@bakushokufufu YouTube