プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）が、2026年9月6日に自身のXを更新し、ファンに対して「激熱」メッセージを送った。

「身体があの緊張感を欲しがってます」

Xに世界戦の入場シーンの写真を添付し、「身体があの緊張感を欲しがってます 早く戦いたい！！！」（原文ママ）とのコメントを投稿した。

井上は5月2日に東京ドームでスーパーバンタム級4団体王座の防衛戦を行い、挑戦者・中谷潤人（M・T、28）を判定で破り、王座防衛に成功した。

スポーツ紙の報道によると、年内に試合の予定はなく、次戦は27年1月もしくは2月になる見通しだ。

次戦の対戦候補にWBA世界バンタム級王者、「バム」ことジェシー・ロドリゲス（米国、26）が挙がっている。

バムは元スーパーフライ級3団体統一王者で、24戦無敗（17KO）の戦績を誇るサウスポー。井上との対戦が有力視されている一方で、米メディアによると、陣営は11月に試合を行うことを検討しており、調整期間などを含め井上との対戦は不透明な状況にある。

「圧倒的な試合が見たい！」

このような背景を踏まえ、コメント欄には「バムは拓真に任せてフェザー統一しちゃいましょう！！」「早よ観たいで～！」「バムじゃなくていいですよ！」「圧倒的な試合が見たい！」「フェザーで見たい！」「待ちきれません!!」「いざ、フェザーへ！」「生粋のファイター」「痺れる試合が見たい！フェザー級の井上チャンプに期待してる」などの声が寄せられた。

井上は8月20日に自身のXを更新し、スパーリングを再開したことを報告した。

今後については「スーパーバンタム級に留まり噂されている一戦をやるかフェザー級に挑戦かどちらに転んでもいいよう上げて行きます。どのみち来年は挑戦の年。ボクシングキャリアが終わる最後まで挑戦し続ける姿を見せたい」（原文ママ）と説明した。