【意外と知らない】休日の爆睡は危険？心がすでに壊れてしまっている6つのサイン
YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「生活の中で壊れた人はどうなるのか」と題した動画を公開した。精神科医、臨床心理士、公認心理師の知見に基づき、現代社会の多様なストレスによって心が限界を超え、「すでに壊れてしまっている6つのサイン」について詳しく解説している。
動画の冒頭では、理由もないのに涙が出たり、休みの日に一日中眠ってしまったりする状態について言及。気がつかないうちに心が限界を超え、壊れた状態になっている可能性があると指摘した。
その具体的な指標として、最初に「感情がフラットになる」ことを挙げた。心が過剰な負荷を受け続けると、これ以上傷つかないように感情を麻痺させてしまうという。これと同時に起こり得る2つ目のサインが「敏感すぎる」状態である。神経系が常に「危険モード」になり、些細な音や他人の言動に過敏に反応してしまうメカニズムが図解を交えて説明された。
さらに、平日はギリギリの状態で動き、休日に緊張の糸が切れて起き上がれなくなる「泥のように眠ってしまう」現象や、自分が自分ではないような感覚に陥る「解離症状」についても解説。また、何事にも無関心になる意欲の喪失や、突然叫びたくなったり涙が溢れたりする感情のコントロール不全など、心が処理しきれないダメージを抱えている証拠となる深刻なサインが提示された。
動画の終盤では、「心が壊れるまでには時間がかかったはずであり、回復にも同じだけの時間が必要かもしれない」と総括。早く元の状態に戻ろうと焦るのではなく、まずは今まで頑張ってきた自分を認め、力を抜いて休むことの重要性を伝え、視聴者の心に寄り添う形で締めくくられている。
動画の冒頭では、理由もないのに涙が出たり、休みの日に一日中眠ってしまったりする状態について言及。気がつかないうちに心が限界を超え、壊れた状態になっている可能性があると指摘した。
その具体的な指標として、最初に「感情がフラットになる」ことを挙げた。心が過剰な負荷を受け続けると、これ以上傷つかないように感情を麻痺させてしまうという。これと同時に起こり得る2つ目のサインが「敏感すぎる」状態である。神経系が常に「危険モード」になり、些細な音や他人の言動に過敏に反応してしまうメカニズムが図解を交えて説明された。
さらに、平日はギリギリの状態で動き、休日に緊張の糸が切れて起き上がれなくなる「泥のように眠ってしまう」現象や、自分が自分ではないような感覚に陥る「解離症状」についても解説。また、何事にも無関心になる意欲の喪失や、突然叫びたくなったり涙が溢れたりする感情のコントロール不全など、心が処理しきれないダメージを抱えている証拠となる深刻なサインが提示された。
動画の終盤では、「心が壊れるまでには時間がかかったはずであり、回復にも同じだけの時間が必要かもしれない」と総括。早く元の状態に戻ろうと焦るのではなく、まずは今まで頑張ってきた自分を認め、力を抜いて休むことの重要性を伝え、視聴者の心に寄り添う形で締めくくられている。
YouTubeの動画内容
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