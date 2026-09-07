心の回復には壊れるまでと同じだけの時間が必要

現実感がなくなる「解離症状」とは

休みのたびに泥のように眠ってしまう理由

感情の麻痺と常に「危険モード」になる神経系

【精神科医が解説】仕事と「労働」の決定的な違いとは？心が病む前に気づくべき危険信号

「あの時死ななくてよかった」と大半が振り返る。逃げることは人生のレールを外れることではなかった

「やってはいけない7つのこと」うつ病や適応障害の休職中に陥りがちな罠とは？意外と知らないNG行動

チャンネル情報

このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。 うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。 ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/