YouTubeに投稿された1本のコンテンツが「こんなに愛されてるママさんが羨ましい」「この子たちのママへの愛はちょっと尋常じゃないな」「それぞれ違う甘え方でどっちも可愛い」と話題を集め、記事執筆時点で16万回再生を突破しています。

飼い主さんが横になると、吸い寄せられるようにやってきて体の上にちょこんと乗っかる猫ちゃんたちの姿。そのあまりに愛らしい姿に、癒される人が続出です。

【動画：横になると、猫が吸い寄せられるようにやってきて…幸せあふれる光景】

猫というより犬？

ある日のこと。横になった飼い主さんを見て、待ってましたと言わんばかりに体の上に乗っかったのは「うま次郎」ちゃん。うま次郎ちゃんはアゴや首元を撫でられると、目を細めてうっとり。「フゴー！フゴー！」と特徴的なゴロゴロ音を響かせながら、全身で幸せをアピールしていたそうです。

さらに別の日。飼い主さんがソファで横になった途端、吸い寄せられるようにやって来たうま次郎ちゃん。その姿はまるで、慣れ親しんだ愛車に乗り込むようにも見えました。すっかり常連客となったうま次郎ちゃんは、飼い主さんにぴったりフィットして離れなかったそう。

まさかの掘削アプローチ！？

ベタベタ甘えん坊なうま次郎ちゃんに対し、お父さん猫「ぽこ太郎」ちゃんの甘え方はひと味うそうです。

飼い主さんの元にやってきたぽこ太郎ちゃん。普段はへそ天をして構われるのを待つタイプとのことですが、この日はなんと、横になっているママさんの頭をせっせせっせと前足で掘り始めたというのです。ぽこ太郎ちゃんの様子からは「寝ないで遊んで！」という思いが伝わるようでした。

飼い主さんが横になったまま撫でるも、ぽこ太郎ちゃんは掘り掘りアピールを止めません。その後、飼い主さんが起き上がるのを察したらしいぽこ太郎ちゃん。今度は足元にちょこんと座り、待機するというお利口ぶりを見せたといいます。座って待つぽこ太郎ちゃんの背中には哀愁が漂っており、飼い主さんも猫じゃらしで遊んであげずにはいられなかったそう。

それぞれ違う大好きの表現

タイプは違えど、飼い主さんのことが大好きな気持ちが溢れ出ている2匹の猫ちゃんの行動。愛を感じる極上の密着タイムは、投稿を見た多くの人を笑顔にしたようです。

YouTubeユーザーは「喉ゴロゴロ出来ず、フゴーフゴーのちょっと不器用なうまちゃん大好き」「ぽこちゃんのママの髪の毛ガシガシが大好きです」「ぽこちゃんもうまちゃんも動くぬいぐるみですね」「甘え方がそれぞれでかわいいなあ」といったコメントを寄せています。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎ファミリー』では、うま次郎ちゃんとぽこ太郎ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎ファミリー」さま

執筆：飯塚 彩乃

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。