冷え込んでいる日本とロシアの関係に、戦争記念碑をめぐる問題が追い打ちをかけている。ロシアが戦勝を記念するとして、日本の皇室の象徴を破壊する場面を表した記念碑を建てたことに、日本政府は反発し、撤去を求めた。

共同通信によると、問題の記念碑は4日（現地時間）、ロシア極東のハバロフスクで除幕された。高さは約15メートルで、ソ連兵が小銃の銃床で国境標石をたたき壊す姿を表している。標石には、日本の皇室の象徴で、日本のパスポートの表紙にも使われている菊の紋章が刻まれている。

この記念碑の標石は、1905年の日露戦争後、ポーツマス条約によって日本がサハリン島南部の割譲を受けた際に、北緯50度に設置した国境標石を模したものだという。

高市早苗首相は5日、X（旧ツイッター）に、異例となるロシア語での投稿を行い、「菊の紋章は日本を象徴する紋章として広く認識されている」として、これを破壊する様子を表した記念碑をロシア側が建立したことを批判した。高市首相は「日本の国民感情に関わる問題だ」と述べ、政府として撤去を求めていく方針を明らかにした。茂木敏充外相も同日、「極めて遺憾」とする声明を出した。これに対し、ロシア側は「対日戦の勝利と第2次世界大戦の終結を記念するものだ」として、日本側の要求を拒否している。

両国関係は、常に対立状態にあったわけではない。安倍晋三元首相の在任中、日本はロシアとの経済協力を拡大すると同時に、日本側が「北方領土」と呼ぶ北海道の北に位置する4島の領土問題の解決を目指した。安倍元首相はウラジーミル・プーチン大統領と27回にわたって首脳会談を行い、個人的な信頼関係を交渉の原動力とした。プーチン大統領も、安倍元首相が退任を控えた2020年8月の電話会談で、同氏を「信頼できるパートナー」と評価した。

こうした両国関係は、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻を機に急速に冷え込んだ。岸田文雄政権が主要7カ国（G7）とともに資産凍結や輸出規制などの制裁に踏み切ると、ロシアは同年3月、日ロ平和条約交渉を中断した。北方4島との交流や共同経済活動に関する協議も止まり、安倍元首相が丹念に築いた交渉の枠組みは事実上崩れた。

ロシアは2023年、9月3日の「第2次世界大戦終結の日」という名称に、「軍国主義日本に対する勝利」を加えた。今年9月にも関連行事の開催が予告されたことを受け、在ロシア日本大使館は自国民に対し、会場周辺に近づくのを控えるよう呼びかけた。

先月13日には、プーチン大統領がロシアの実効支配下にある「北方領土」の択捉島を初めて訪問した。ロシアの現職大統領として初めての訪問だった。高市首相は当時も、「日本国民の感情を傷つけるものだ」として、「断じて許容できない」と抗議した。それから1カ月もたたないうちに、記念碑をめぐって再び衝突した形だ。

ただ、日本がロシアとの関係を全面的に断つのは難しい。日本は液化天然ガス（LNG）輸入量の約9％をロシアの「サハリン－2」事業から調達しており、三井物産と三菱商事も同事業への出資を維持するなど、エネルギー問題が絡んでいるためだ。さらに、中国との関係が最悪の状態へと悪化するなか、ロシアにまで外交上の対立を広げることは負担にならざるを得ないとの分析も出ている。