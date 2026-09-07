【新島村にレベル5土砂災害特別警報】

午前4時過ぎに伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報が発表されました。すでに土砂災害が発生していてもおかしくない状況です。崖や急な斜面、沢の近くからは離れて、命を守る行動を取ってください。

【関東や東海、東北で線状降水帯発生のおそれ】

台風24号からの湿った空気が流れ込み、活動が活発になっている秋雨前線の影響で、関東や東海では昼前まで、東北では夜のはじめ頃まで、線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に警戒が必要です。

【あす以降も本州は雨続く】

きょうは活発な雨雲のエリアが関東から東北に北上、その後、北海道の東の海上に進んでいく見込みですが、あすからは、また本州に秋雨前線が停滞し、週末にかけて断続的に雨となるでしょう。火曜から水曜は台風24号から変わった熱帯低気圧が高知に近づく見込みで、注意が必要です。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :24℃ 釧路 :21℃

青森 :26℃ 盛岡 :21℃

仙台 :26℃ 新潟 :28℃

長野 :24℃ 金沢 :28℃

名古屋:28℃ 東京 :28℃

大阪 :28℃ 岡山 :30℃

広島 :31℃ 松江 :29℃

高知 :30℃ 福岡 :30℃

鹿児島:30℃ 那覇 :30℃