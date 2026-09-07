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【新島村にレベル5土砂災害特別警報】
午前4時過ぎに伊豆諸島の新島村にレベル5土砂災害特別警報が発表されました。すでに土砂災害が発生していてもおかしくない状況です。崖や急な斜面、沢の近くからは離れて、命を守る行動を取ってください。

【関東や東海、東北で線状降水帯発生のおそれ】
台風24号からの湿った空気が流れ込み、活動が活発になっている秋雨前線の影響で、関東や東海では昼前まで、東北では夜のはじめ頃まで、線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に警戒が必要です。

【あす以降も本州は雨続く】
きょうは活発な雨雲のエリアが関東から東北に北上、その後、北海道の東の海上に進んでいく見込みですが、あすからは、また本州に秋雨前線が停滞し、週末にかけて断続的に雨となるでしょう。火曜から水曜は台風24号から変わった熱帯低気圧が高知に近づく見込みで、注意が必要です。

【きょうの各地の予想最高気温
札幌　:24℃　釧路　:21℃
青森　:26℃　盛岡　:21℃
仙台　:26℃　新潟　:28℃
長野　:24℃　金沢　:28℃
名古屋:28℃　東京　:28℃
大阪　:28℃　岡山　:30℃
広島　:31℃　松江　:29℃
高知　:30℃　福岡　:30℃
鹿児島:30℃　那覇　:30℃