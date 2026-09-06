中島歩、『Ｔシャツが乾くまで』園田さんから印象激変！ 最新ショットにネット騒然
情報バラエティ『王様のブランチ』（TBS系）の公式Instagramがオフショットを公開。金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系）出演中の中島歩の姿に、ネットには驚きの声が広がった。
【写真】独特すぎるヘアスタイル＆ファッションの中島歩
ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』はとある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。主演の蒼井優が、バス事故をきっかけに幸せな結婚生活が崩れ去る主人公・瀬尾咲子を演じるほか、中島は咲子と同じバス事故をきっかけに人生が一変する会社員・園田樹生を演じている。
『王様のブランチ』公式Instagramが公開したのは、5日に放送された番組からのオフショット。写真には、番組リポーターの小林麗菜と、インタビューに応じた蒼井、中島の3ショットが収められている。
ドラマファンからは、劇中の園田樹生役から一変し、ヘアスタイルが坊ちゃん刈りとなった中島に注目が集まり「どうしましたか？」「ヘアスタイルを変えると全く雰囲気が変わるんですよね！」「おしゃれとお茶目が同居するって素敵」「ナカジマさん髪型とメガネが気になって話が入ってこなかったw」などの声が集まっている。
引用：『王様のブランチ』公式Instagram（@brunch_tbs）
【写真】独特すぎるヘアスタイル＆ファッションの中島歩
ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』はとある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。主演の蒼井優が、バス事故をきっかけに幸せな結婚生活が崩れ去る主人公・瀬尾咲子を演じるほか、中島は咲子と同じバス事故をきっかけに人生が一変する会社員・園田樹生を演じている。
ドラマファンからは、劇中の園田樹生役から一変し、ヘアスタイルが坊ちゃん刈りとなった中島に注目が集まり「どうしましたか？」「ヘアスタイルを変えると全く雰囲気が変わるんですよね！」「おしゃれとお茶目が同居するって素敵」「ナカジマさん髪型とメガネが気になって話が入ってこなかったw」などの声が集まっている。
引用：『王様のブランチ』公式Instagram（@brunch_tbs）