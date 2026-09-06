世界各地に“氷河崩落”リスク 土石流で9割埋まったスイスの村...1年後の現地を取材 “氷河崩落”は予測可能か？【news LOG】
ネパールと中国の国境地帯で発生した大規模な土石流。
氷河の崩落が原因とみられていますが、実はいま、そのリスクが世界中にあるといいます。
■去年5月、スイスの村でも...氷河の崩落で大規模土石流
ネパールと同じく、氷河の崩落に襲われた場所がある…。
その情報を得て向かったのはスイス。
ロープウエーに乗り、標高4000メートル級の山々が連なるアルプスの麓を目指す。
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さらに、バスに乗り換え山道を進むと…。
NNNバレー州 佐藤篤志記者
「土砂が崩れて流れ込んできています」
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「建物も土砂で埋まってしまったようです」
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ここで去年5月、氷河の崩落で大規模な土石流が。
崩落の瞬間を捉えた映像。
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氷河がとけ、崩落が発生。温暖化の影響とみられている。
1年たった今も復旧作業が続いている。
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NNNバレー州 佐藤記者
「あそこに1つ 建物のようなものが見えますね。おそらくあのあたりにも住宅があったのだとみられます」
一瞬にして激変した村の姿に住民は。
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村に住む人
「ショックを受けました。今でも何が起きたか理解できていません。とても悲惨な出来事です」
■世界各地で氷河による災害...中国、イタリアでも
いま、こうした氷河による災害は世界各地で起きている。
4年前にも、イタリアで氷河の崩落による雪崩が発生。複数の死者が出た。
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世界が直面している氷河崩落のリスク。
■スイスの人気観光地を氷河が襲う いま現地は...
スイス・ブラッテン村。
およそ300人が暮らし、人気の観光地だった。去年5月、この村を氷河が襲った。
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今はかつての景観は、ない。
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長く住んだ村での生活を諦めたという人も。
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村に住んでいたアントニオさん
「家も何もかも埋まってしまいました。戻りたくありません。
「あれを見てください。（氷河を指しながら） 戻るのが怖いです」
■ネパール土石流 80キロ以上離れた町でも...「すべてなくなった」
一瞬にして町をのみ込んだ氷河の崩落。
ネパールと中国の国境地帯で発生した氷河の崩落は、離れた場所にも大きな被害を与えた。
氷河の崩落現場から80キロ以上離れた町「ガルチ」。
NNNガルチ 富永大介記者
「川沿いの住宅街ですが、土砂が至るところに広がっています」
住宅の中は...
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富永記者
「全部土砂で部屋が埋まってます」
80キロ以上離れた町でも、多くの住宅に土砂が流れ込んだ。
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自宅が被害を受けた住人
「もう何もありません。 全てなくなってしまいました」
「本当につらいです」
これまでの犠牲者は1300人以上。
日本人5人を含む5400人以上が行方不明となっている。
発生から9日たった今月4日、水力発電所のトンネル内にいた2人を救出。
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さらに5日、新たに1人が救出された。
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これは崩落前の氷河を捉えた画像。丸で囲んだ部分が崩落した場所だ。
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崩落後の画像を見ると氷河がなくなっている。
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国際的な研究チームによると、氷河とその下にある岩盤も一緒にはがれたことで、大規模な土石流につながったという。
土石流の速度は一時、“時速167キロ”に達していたとみられている。
■なぜ氷河の崩落は相次ぐ？ 国立極地研究所の分析は...
なぜ氷河の崩落は相次いでいるのか。
私たちが向かったのは都内にある国立極地研究所。
防寒服を着て、案内されたのはマイナス20度の部屋。
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国立極地研究所 榎本浩之 特任教授
「こちらに置いてあるのが、南極大陸の縁にある氷河からとれた氷です」
ここでは南極など各地で取れた氷河の氷を保管。地球環境の変化を調査している。
榎本浩之特任教授は、気候変動を評価する国際機関「IPCC」の、2019年の報告書執筆にも携わった。
国立極地研究所 榎本浩之 特任教授
「温暖化がどんどん加速してる中で、（氷河などが）とけはじめ、崩れはじめて、それが加速してる」
「IPCCの予測からも出てきています」
氷河の崩落が相次ぐ背景には地球温暖化が影響しているという。
氷河の崩落は予測できるのか。
国立極地研究所 榎本浩之 特任教授
「スイスの氷河の研究チームは、スイス中の氷河を見て回って、危険な氷河はないか普段からチェックしています」
「現在の気候で、過去に比べてたくさん氷河がとけるようになってきました」
「見えないところで危険が迫ってきている」
「気温の上昇が、ただ暑いだけではない。色んな形で（危険が）迫ってきていると危惧されています」