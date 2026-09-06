ネパールと中国の国境地帯で発生した大規模な土石流。

氷河の崩落が原因とみられていますが、実はいま、そのリスクが世界中にあるといいます。

ネパールと同じく、氷河の崩落に襲われた場所がある…。

その情報を得て向かったのはスイス。

ロープウエーに乗り、標高4000メートル級の山々が連なるアルプスの麓を目指す。

◇

さらに、バスに乗り換え山道を進むと…。

NNNバレー州 佐藤篤志記者

「土砂が崩れて流れ込んできています」

◇



「建物も土砂で埋まってしまったようです」

◇

ここで去年5月、氷河の崩落で大規模な土石流が。

崩落の瞬間を捉えた映像。

◇

氷河がとけ、崩落が発生。温暖化の影響とみられている。

1年たった今も復旧作業が続いている。

◇

NNNバレー州 佐藤記者

「あそこに1つ 建物のようなものが見えますね。おそらくあのあたりにも住宅があったのだとみられます」

一瞬にして激変した村の姿に住民は。

◇

村に住む人

「ショックを受けました。今でも何が起きたか理解できていません。とても悲惨な出来事です」

■世界各地で氷河による災害...中国、イタリアでも

いま、こうした氷河による災害は世界各地で起きている。

おととしには、中国で氷河がとけた影響とみられる洪水が発生。

4年前にも、イタリアで氷河の崩落による雪崩が発生。複数の死者が出た。

◇

世界が直面している氷河崩落のリスク。

■スイスの人気観光地を氷河が襲う いま現地は...

スイス・ブラッテン村。

およそ300人が暮らし、人気の観光地だった。去年5月、この村を氷河が襲った。

◇

今はかつての景観は、ない。

◇

長く住んだ村での生活を諦めたという人も。

◇

村に住んでいたアントニオさん

「家も何もかも埋まってしまいました。戻りたくありません。

「あれを見てください。（氷河を指しながら） 戻るのが怖いです」

■ネパール土石流 80キロ以上離れた町でも...「すべてなくなった」

一瞬にして町をのみ込んだ氷河の崩落。

ネパールと中国の国境地帯で発生した氷河の崩落は、離れた場所にも大きな被害を与えた。

氷河の崩落現場から80キロ以上離れた町「ガルチ」。

NNNガルチ 富永大介記者

「川沿いの住宅街ですが、土砂が至るところに広がっています」

住宅の中は...

◇

富永記者

「全部土砂で部屋が埋まってます」

80キロ以上離れた町でも、多くの住宅に土砂が流れ込んだ。

◇

自宅が被害を受けた住人

「もう何もありません。 全てなくなってしまいました」

「本当につらいです」

これまでの犠牲者は1300人以上。

日本人5人を含む5400人以上が行方不明となっている。

発生から9日たった今月4日、水力発電所のトンネル内にいた2人を救出。

◇

さらに5日、新たに1人が救出された。

◇

これは崩落前の氷河を捉えた画像。丸で囲んだ部分が崩落した場所だ。

◇

崩落後の画像を見ると氷河がなくなっている。

◇

国際的な研究チームによると、氷河とその下にある岩盤も一緒にはがれたことで、大規模な土石流につながったという。

土石流の速度は一時、“時速167キロ”に達していたとみられている。

■なぜ氷河の崩落は相次ぐ？ 国立極地研究所の分析は...

なぜ氷河の崩落は相次いでいるのか。

私たちが向かったのは都内にある国立極地研究所。

防寒服を着て、案内されたのはマイナス20度の部屋。

◇

国立極地研究所 榎本浩之 特任教授

「こちらに置いてあるのが、南極大陸の縁にある氷河からとれた氷です」

ここでは南極など各地で取れた氷河の氷を保管。地球環境の変化を調査している。

榎本浩之特任教授は、気候変動を評価する国際機関「IPCC」の、2019年の報告書執筆にも携わった。

国立極地研究所 榎本浩之 特任教授

「温暖化がどんどん加速してる中で、（氷河などが）とけはじめ、崩れはじめて、それが加速してる」

「IPCCの予測からも出てきています」

氷河の崩落が相次ぐ背景には地球温暖化が影響しているという。

氷河の崩落は予測できるのか。

国立極地研究所 榎本浩之 特任教授

「スイスの氷河の研究チームは、スイス中の氷河を見て回って、危険な氷河はないか普段からチェックしています」

「現在の気候で、過去に比べてたくさん氷河がとけるようになってきました」

「見えないところで危険が迫ってきている」

「気温の上昇が、ただ暑いだけではない。色んな形で（危険が）迫ってきていると危惧されています」

（9月5日放送『news LOG』より）