【ネタバレあり】シーズン1から隠されてきた正体が明らかになった、TBS系日曜劇場「VIVANT」第16話。2026年8月30日の放送で、物語の鍵を握る謎の男・劉銘軒（リュウ・ミンシュエン）の正体がついに判明した。

そして明らかになったのが、劉銘軒を演じていたのが主演の堺雅人さんだったという事実。乃木、別人格のFに続く1人3役で、堺さんがまた新たな顔を見せた。放送後のSNSには、その演じ分けに驚く声や、演技力を称賛する声が相次いだ。

5年前の北京で交わした因縁...乃木・F・劉を演じ分ける演技力に驚嘆

5年前に起きた出来事が遡って描かれたTBS系日曜劇場「VIVANT」第16話。注目されていた劉銘軒は、樊林杏（ハン・リンシン／宮下今日子さん）が率いる組織・シンシーの一員だったことが判明。かつて公安の野崎（阿部寛さん）が北京の日本大使館で諜報活動を行っていた頃、その下で働くエージェントだった。

当時、野崎を強く慕っていた劉は、やがてその思いを恋心へと変えていく。野崎に認められたい一心から危険な潜入も試みるが、敵に捕らえられて人質となってしまう。そこで野崎は傭兵を動かして救出を試みるものの、届いたのは劉の死亡を知らせる報せだった。

ところが死んだはずだった劉は生きており、顔に拷問の痕を残したまま、5年の時を経て野崎の前に姿を現す。かつての想い人であり、野崎の手の内を知る劉の登場に、ひそかに二重スパイを続ける野崎も追い詰められていく...。

そんな16話で乃木憂助とその別人格・Fを演じてきた堺さんが、さらに劉も演じるという1人3役をこなしていることが明らかになった。

乃木と瓜二つの顔立ちながらも、話し方や物腰はまるで別人。この3人を明確に演じ分ける堺さんの演技に、放送後のSNSでは驚きや称賛の声が相次いでいる。

ネット上では「稀代の役者の底知れない力を見せつけられた。同じ時代に生き、この作品に出会えてよかったと思えた」「乃木もFも劉も、本当に別人にしか見えない。この狂気じみた演じ分けは凄すぎる」「本当に3人とも顔の似た別人にしかみえなくて、改めて堺さんの演技力に圧倒された」といった声のほか、第1シーズンから名前が登場していた人物の正体に驚く声も寄せられた。

そして劉の登場によって、物語はさらに緊迫した展開へ。敵となった彼の存在は、乃木が救出を目指す黒須（松坂桃李さん）ら仲間たちの行方にも影響を及ぼすことになる。2026年9月6日放送の第17話では、野崎がこの窮地をどう切り抜けるのか。5年前の北京から続く因縁が、乃木たちの戦いにどのような影響を与えるのか。劉の登場によって新たな局面を迎えた物語は、ここから本格的に動き始める。