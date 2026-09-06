買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026

「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」が5日、福岡・北九州市立総合体育館で行われ、1次リーグC組のカタールはタイに0-3（22-25、19-25、14-25）で敗れた。カタールの13歳に注目が集まっている。

試合前の世界ランクはカタールが24位、タイが62位。格下にストレート負けを喫したカタールだが、輝きを放った若武者がいた。

2012年11月24日生まれでまだ13歳のムバラク・ムサ・ティーク・マドゥト。210センチの長身で5本のブロックを決めるなど、チーム最多12得点をマークした。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」のアジア部門公式インスタグラムは、13歳がブロックを決める動画を投稿。「どんどん若くなっていく」として、次のように驚きをつづった。

「毎年、若い選手がシニア代表に足を踏み入れているところを見ている気がするが、ムバラク・ムサ・ティーク・マドゥトはたったの13歳だ」

「マジな話、13歳の時何してたよ？」

今大会で優勝すれば2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得。1次リーグA組の日本は、4日の初戦でオマーンを3-1で下している。



（THE ANSWER編集部）