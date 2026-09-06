DC映画『ブルービートル』（2023）で主人公ハイメ・レイエス／ブルービートル役を演じたショロ・マリデュエニャが、新DCユニバース（DCU）で再登場が決まった際の心境を明かした。新体制による大規模なリブートが進む中、マリデュエニャは同役で本当に復帰できるのか不安を感じていたという。

『ブルービートル』は旧DCユニバースの最後期に公開された作品で、主人公は大学を卒業して故郷に戻った青年ハイメ・レイエス。異星由来の兵器“スカラベ”に選ばれたことで強力なアーマーを身につけ、家族と共に巨大企業へ立ち向かった。

本作は2023年の公開当時、全米映画俳優組合（SAG-AFTRA）のストライキの影響を受け、キャストによる十分なプロモーション活動が行えないという不運に見舞われた。その後、ジェームズ・ガンとピーター・サフランが率いる新DCUが始動。過去のDC作品から多くのキャラクターが刷新される中、マリデュエニャ演じるブルービートルは新たな世界観へ引き継がれることになった。

一方で、マリデュエニャは復帰がするまで大きな不安を抱えていたという。米のインタビューでマリデュエニャは、「特に『ブルービートル』のような作品や、第1作が公開された当時の状況を考えると、常に不安はありました。そうした外部の状況のせいで、復帰のチャンスが潰れてしまうのではないかと本当に怖かったんです」と語った。

そのうえで、DCの新体制が第1作を評価してくれたことへの喜びを明かしている。「ジェームズやDCのチーム全体が、第1作で僕たちが作り上げたものに価値を見い出し、高く評価してくれました」と感謝したマリデュエニャ。さらに、「興行成績は彼らが望むレベルには届かなかったかもしれませんが、それでもこうして戻ってくることができるのです。自分たちの仕事が認められて評価され、再びチームに加わることができると分かってすごく嬉しいです」と続けた。

マリデュエニャは以前から、ブルービートルが何らかの形で復活する可能性について語っていた。2024年には「『ブルービートル2』という形であれ、別の作品であれ、ブルービートルが戻ってくることは分かっています」と発言。また、新DCユニバースへの合流についても期待を示していた。

今後、ブルービートルはガンが手がける映画『マン・オブ・トゥモロー（原題）』で新DCUに本格参戦する予定だ。同作ではデヴィッド・コレンスウェット演じるスーパーマンと、ニコラス・ホルト演じるレックス・ルーサーが、より大きな脅威を前に手を組む物語となる。

作品の詳細なストーリーやブルービートルの役割は明かされていないが、ラース・アイディンガー演じるブレイニアックをはじめ、ロイス・レイン役のレイチェル・ブロズナハン、スーパーガール役のミリー・オールコック、ミスター・テリフィック役のエディ・カテギ、ホークガール役のイザベラ・メルセド、グリーンランタン／ガイ・ガードナー役のネイサン・フィリオンらが登場する。ドラマ「ランタンズ（原題）」からは、アーロン・ピエール演じるジョン・スチュワートも参戦する。

新DCUで、ブルービートルがどのような存在感を見せるのか注目だ。『マン・オブ・トゥモロー（原題）』は2027年7月9日に米国公開予定。

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