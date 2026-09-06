元女子サッカー・澤穂希、メッシの代表引退に着物＆スーツ姿での2ショット添え思いつづる「寂しさを感じずにはいられません」
元サッカー女子日本代表の澤穂希（48）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。サッカー・アルゼンチン代表としてチームを長年支えたリオネル・メッシ（39）が代表引退を決めたことを受けて、思い出の2ショットを添え心境をつづった。
【写真】「お二人とも世界のスーパースター」着物＆スーツ姿でメッシとの2ショットを公開した澤穂希
澤は「メッシ選手の代表引退は、非常に衝撃的なニュースでした」と書き出し、「長年にわたりアルゼンチン代表を背負い、世界中のサッカーファンに夢と感動を与え続けてきた姿を思うと、寂しさを感じずにはいられません。数えきれないほどの歓喜と感動を世界中に届けてくれたことに、心から敬意を表します。『史上最高』と呼ばれるにふさわしい選手であり、ひとりのサッカー選手として、ひとりの人間として、その歩みは永遠に語り継がれるでしょう。そのメッシ選手の隣に立つことができた事は一生の宝物です。世界最高峰の選手と同じ舞台に立ち、その瞬間を共有できたことを、とても嬉しく、光栄に思っています」と功績をたたえた。
写真では、澤が艶やかな着物、メッシがスーツを身につけた2ショットなど、思い出の写真が複数枚披露された。
コメント欄では「お二人とも最高の選手です ステキな写真をありがとうございます」「メッシ選手のウインク素敵」「バロンドールの授賞式のお着物の姿、よく覚えております。我が国に世界最高のフットボーラーがいた事、とても誇らしく思っています」「お二人とも世界のスーパースター」などの声が寄せられている。
【写真】「お二人とも世界のスーパースター」着物＆スーツ姿でメッシとの2ショットを公開した澤穂希
澤は「メッシ選手の代表引退は、非常に衝撃的なニュースでした」と書き出し、「長年にわたりアルゼンチン代表を背負い、世界中のサッカーファンに夢と感動を与え続けてきた姿を思うと、寂しさを感じずにはいられません。数えきれないほどの歓喜と感動を世界中に届けてくれたことに、心から敬意を表します。『史上最高』と呼ばれるにふさわしい選手であり、ひとりのサッカー選手として、ひとりの人間として、その歩みは永遠に語り継がれるでしょう。そのメッシ選手の隣に立つことができた事は一生の宝物です。世界最高峰の選手と同じ舞台に立ち、その瞬間を共有できたことを、とても嬉しく、光栄に思っています」と功績をたたえた。
コメント欄では「お二人とも最高の選手です ステキな写真をありがとうございます」「メッシ選手のウインク素敵」「バロンドールの授賞式のお着物の姿、よく覚えております。我が国に世界最高のフットボーラーがいた事、とても誇らしく思っています」「お二人とも世界のスーパースター」などの声が寄せられている。