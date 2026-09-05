◇イングランド・プレミアリーグ クリスタルパレス3-2フラム（2026年9月5日 英国・ロンドン）

クリスタルパレスの日本代表MF鎌田大地が今季初アシストで逆転での今季初勝利に貢献した。2-2の後半32分に自陣から粘り強くつないで相手ゴールに迫ったクリスタルパレスは、ペナルティーエリア内で鎌田がこぼれ球を相手選手と競り合い、さらにこぼれたボールをDFチルウェルが左足で蹴り込んだ。プレミアリーグ公式サイトでは鎌田に今季初アシストが記録された。

鎌田は0-1の前半14分に左後方からのクロスに右足アウトサイドをショートバウンドで合わせてネットを揺らした。加入2季目で待望のプレミアリーグ初ゴールと思われたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入でわずかにオフサイドと判定されていた。チームも2度先行を許す苦しい展開ながら、最後は鎌田の決勝アシストで開幕2連敗後にうれしい初勝利を挙げた。

今季からクリスタルパレスに加入したDF冨安健洋は今季初先発した前節のマンチェスターC戦で左足を引きずっていた影響か、この日はベンチ入りしたものの、出場機会はなかった。