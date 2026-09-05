ボクシングの元ＷＢＡ世界スーパーフライ級王者・飯田覚士氏によるＹｏｕＴｕｂｅ「飯田覚士ボクシング塾ボックスファイ」に元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・渡嘉敷勝男氏が出演。注目の大一番を取り上げた。

ＷＢＣ世界バンタムタイトルマッチ（２７日、トヨタアリーナ東京）で王者・井上拓真（大橋）と挑戦者で同級１位・那須川天心（帝拳）が激突。昨年１１月以来の再戦で雌雄を決する。

渡嘉敷氏は「今回は相当な激しい打撃戦になると思う。（前回の対戦で）『なんで前に行かなかったんだよ、行ったら倒せたのに』というお互いの悔しさが絶対残っているはずだから。まして、お互いがいい選手（エストラダ、井岡一翔）からダウンを取ってパンチに自信を持ってきた」と展開を予想する。

勝敗については「お互いが相当レベルアップしている。両方がアップしているから（差は）埋まっていないと思う。勝ちは拓真チャンピオン」と予想しながらも「相当な打撃戦になるから。井上（尚弥）チャンピオンと中谷（潤人）チャンピオンがやった試合が年間最高試合と言われているけど、もしかしたら超えるんじゃないかというぐらいの打撃戦になると思う」と白熱の打撃戦を期待した。

さらに「記者会見の時も『今回は倒しますよ』とお互いが言ってるから。相当な打撃戦の上に、絶対に引けないというプライドを持っているから。今回は面白い」「倒すか倒されるかの試合になる」と好試合に太鼓判を押した。