声優・落合福嗣、父・博満氏に両津勘吉役決定を詰められる 解禁前の朝8時に電話
『新こち亀』キャストお披露目
声優の落合福嗣が5日、東京・浅草花劇場にて行われた「アニメ『新こちら葛飾区亀有公園前派出所』新キャスト発表会～始動！令和こち亀大作戦～」に登壇。父で元プロ野球選手・監督の落合博満氏とのエピソードを明かした。
【写真】キャストお披露目にパンダカーに乗って登場した落合福嗣
この日、主人公・両津勘吉を演じることが発表された落合。博満氏に出演を伝えていたのか尋ねられると、守秘義務があるため話していなかったと説明した。妻や子どもにも明かさず、イベントを終えて帰宅してから初めて報告するつもりだったという。
ところが、発表当日の朝8時、会場へ移動している最中に父親から電話がかかってきた。電話に出ると、博満氏から『こち亀』で両津を演じるのかと突然確認されたと明かした。
その時点ではまだ情報解禁前だったため、落合は事情を知らないふりをして電話を切ったと告白。家族には伝えていなかったにもかかわらず、なぜ博満氏が知っていたのか分からない様子で首をかしげ、会場の笑いを誘った。
1976年から2016年まで『週刊少年ジャンプ』で約40年にわたって連載された同作は、亀有公園前派出所に勤務する警察官の主人公・両津勘吉（りょうつ かんきち）が、東京の下町を舞台に、その同僚や周辺の人物と繰り広げるギャグ漫画。テレビアニメ化や、香取慎吾主演でドラマ化や実写映画化もされた人気作品となっている。
テレビアニメが1996年6月～2004年12月にレギュラー放送され、その後、05年1月～16年9月にかけて不定期に放送されていた。本格的な新作アニメの制作は16年以来10年ぶりとなる。
発表会にはほかに、中川圭一役の蒼井翔太、秋本麗子役のM・A・O、大原大次郎役の坂本頼光、インポッシブル・ひるちゃんが登壇。MCはフジテレビ・佐野瑞樹アナウンサーが務めた。
声優の落合福嗣が5日、東京・浅草花劇場にて行われた「アニメ『新こちら葛飾区亀有公園前派出所』新キャスト発表会～始動！令和こち亀大作戦～」に登壇。父で元プロ野球選手・監督の落合博満氏とのエピソードを明かした。
【写真】キャストお披露目にパンダカーに乗って登場した落合福嗣
この日、主人公・両津勘吉を演じることが発表された落合。博満氏に出演を伝えていたのか尋ねられると、守秘義務があるため話していなかったと説明した。妻や子どもにも明かさず、イベントを終えて帰宅してから初めて報告するつもりだったという。
その時点ではまだ情報解禁前だったため、落合は事情を知らないふりをして電話を切ったと告白。家族には伝えていなかったにもかかわらず、なぜ博満氏が知っていたのか分からない様子で首をかしげ、会場の笑いを誘った。
1976年から2016年まで『週刊少年ジャンプ』で約40年にわたって連載された同作は、亀有公園前派出所に勤務する警察官の主人公・両津勘吉（りょうつ かんきち）が、東京の下町を舞台に、その同僚や周辺の人物と繰り広げるギャグ漫画。テレビアニメ化や、香取慎吾主演でドラマ化や実写映画化もされた人気作品となっている。
テレビアニメが1996年6月～2004年12月にレギュラー放送され、その後、05年1月～16年9月にかけて不定期に放送されていた。本格的な新作アニメの制作は16年以来10年ぶりとなる。
発表会にはほかに、中川圭一役の蒼井翔太、秋本麗子役のM・A・O、大原大次郎役の坂本頼光、インポッシブル・ひるちゃんが登壇。MCはフジテレビ・佐野瑞樹アナウンサーが務めた。