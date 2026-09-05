『名探偵プリキュア！』第32話「ただいま、キュアット探偵事務所」、マコトジュエルが宿った女性客の落とし物が盗まれた！
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第32話「ただいま、キュアット探偵事務所」が、あす9月6日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】盗まれた落とし物とは？ 第32話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第32話「ただいま、キュアット探偵事務所」あらすじ
怪盗団ファントムから離れ、行き場のないるるか（声：東山奈央）は、くれあ（声：長谷川育美）のいるパティスリーチュチュで過ごしていた。午後になり、あんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）も姿を見せるが、そこへ「店に落とし物をした」という女性客から電話が入る。くれあが話を聞くと、落とした物は彼からもらった誕生日プレゼントとのこと。しかし、詳細を聞く前に女性客との通話が切れてしまう。その直後、ポチタンがマコトジュエルに反応する。
テラス席でマコトジュエルが盗まれたことはわかったものの、そこにいた3人の客の中に大事な物をなくして困っている人はいなかった。くれあのきらめきにより、盗まれたのは先ほど電話した女性の落とし物で、そこにマコトジュエルが宿っていたと考えたあんなたちは、肝心のプレゼントが何なのかわからないまま、3人の中に犯人がいると推理して聞き込みをしようとする。しかし、るるかは「アイスを楽しんでいる人の邪魔はしない」というポリシーから聞き込みに反対し、他の方法で調査を始める。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】盗まれた落とし物とは？ 第32話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
怪盗団ファントムから離れ、行き場のないるるか（声：東山奈央）は、くれあ（声：長谷川育美）のいるパティスリーチュチュで過ごしていた。午後になり、あんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）も姿を見せるが、そこへ「店に落とし物をした」という女性客から電話が入る。くれあが話を聞くと、落とした物は彼からもらった誕生日プレゼントとのこと。しかし、詳細を聞く前に女性客との通話が切れてしまう。その直後、ポチタンがマコトジュエルに反応する。
テラス席でマコトジュエルが盗まれたことはわかったものの、そこにいた3人の客の中に大事な物をなくして困っている人はいなかった。くれあのきらめきにより、盗まれたのは先ほど電話した女性の落とし物で、そこにマコトジュエルが宿っていたと考えたあんなたちは、肝心のプレゼントが何なのかわからないまま、3人の中に犯人がいると推理して聞き込みをしようとする。しかし、るるかは「アイスを楽しんでいる人の邪魔はしない」というポリシーから聞き込みに反対し、他の方法で調査を始める。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。