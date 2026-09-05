チャレンジャーシリーズ木下グループ杯

フィギュアスケートの国際大会・チャレンジャーシリーズ木下グループ杯（田中貴金属アイスアリーナ）が4日に開幕。男子シングル（SP）ではシニア転向の17歳・中田璃士（MFアカデミー）が貫禄の96.48点をマーク。自己ベストを更新し、堂々の首位発進を決めた。ファンも喝采を送っている。

日本男子期待の逸材が、シニアの国際大会デビューでいきなりハイスコアだ。4回転サルコー-3回転トーループの連続ジャンプ、4回転トーループ、3回転アクセルを跳ぶなど流石の演技。首位発進となった。

世界ジュニアで2連覇を果たし、いよいよ今季からシニアへ。ネット上のファンも喝采を送った。

「えーと、シニア国際大会デビュー戦ですよね？」

「シニアデビューで超緊張するところをSPで自己ベスト更新首位て」

「ひえーーー璃士くん」

「漂う無敵感と覇気がもうシニアデビューのそれじゃない」

「凄まじいシニアデビュー！ 100点出るかと思った！」

「実力は充分わかってたけど、それにしても衝撃のSrデビュー」

「これで伸び代も感じるのが怖い」

男子SPはウラジスラフ・ジキジ（AIN2）が88.79点の2位。ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明大）が85.71点の3位となっている。



（THE ANSWER編集部）