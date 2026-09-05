走行中のバス車内に男が突然飛び込んできた瞬間　一体何が？バイクで赤信号無視し衝突、勢いそのまま車内に　男は逃走　コロンビア

コロンビアで8月30日、走行中のバスに突然飛び込んできた男が一回転して出ていく様子がカメラに捉えられた。別の映像には、赤信号を無視したバイクが走行中のバスに衝突、その勢いで男が車内に飛び込んでいく様子が捉えられていた。

とんでもない勢いで一回転

市街地を走るバスの車内を捉えた映像。

突然、とんでもない勢いで開いていたドアから男が車内に飛び込んできた。

男は座席にぶつかって一回転すると、そのまま床に打ちつけられた。

男はすぐに起き上がると、バスの外に出ていった。

バスの運転手と乗客は、まさかの出来事に“何が起こったのか”と困惑の表情を浮かべていた。

街のカメラが事故の瞬間捉える

8月30日、コロンビア西部で起きた事故だ。

事故を起こした男を、街のカメラも捉えていた。

現地当局によると、バイクを運転していた男が赤信号を無視し、通りを走っていたバスに衝突した勢いのまま、車内に突っ込んだという。

その後、男は乗っていたバイクをその場に残して逃走したといい、当局が行方を追っている。

（「イット！」9月3日放送より）