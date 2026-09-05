偶然ではなかった開幕ハットトリックの衝撃　ドイツで価値を高める鈴木唯人が魅せる“覚醒の兆候”「求めたいのは、結果。もうちょいちゃんとした結果」【現地発】

開幕戦で得点ラッシュを決め込んだ鈴木。その結果は決して「たまたま」ではなかった(C)Getty Images

意識し続け、こだわる「形」

ゴール量産は、決して、突然始まったものではない。

現地時間8月30日に行われたブレーメンとのブンデスリーガ開幕戦で、フライブルクの鈴木唯人は、29分、48分、55分と圧巻のハットトリックを達成。チームを勝利（4-1）に導き、ドイツ・メディアからも称賛の声が相次いだ。

【動画】開幕戦で圧巻のハットトリック！鈴木唯人の3ゴールを一気に見る

重要なのは、3ゴールという目に見える結果だけではない。ボールが入り、前を向く、そして一度離れたボールが、もう一度戻ってくる--。チームと鈴木の間での密な関係性が、フライブルクで確かに築かれ始めている。

だからこそ、今季の鈴木には得点量産の予感がするのだ。

「求めたいのは、結果ですね。もうちょいちゃんとしっかりとした結果、目に見える結果とともに、チームにしっかり貢献できればいいかなと思います」

プレシーズンに行われたクリスタルパレスとのテストマッチの後、鈴木は今季に向けて、そう語った。

この試合では味方からのパスで抜け出した鈴木が、GKと完全なる1対1を迎える場面があった。シュートは相手GKにブロックされたものの、並走していた味方がこぼれ球を押し込み、得点に繋がった。

最初のシュートを決められなかった悔しさをにじませながら、それよりも手応えを口にしていたのが印象に残った。

「ああいうところに顔を出せたことは、すごいいいことだと思いますし、あれだけ綺麗な形であれだけなったってことは、チームとしても良かったです。間違いなく」

鈴木が評価したのは、決定機に至るまでの「形」。意識しているのは、決定機に入り続けることだ。

現地時間8月24日に行われたデュッセルドルフとのドイツカップ1回戦でも、鋭い飛び出しでビックチャンスを作り出した鈴木は、4日後のカンファレンスリーグ・プレーオフ第2戦となるマザーウェル戦でも、GKの好守に阻まれながらも、幾度となくゴール前に顔を出した。

ゆえにブレーメン戦の3得点は、突然の出来事でも、偶然の爆発ではない。

もっとも、兆候はすでに昨季からみられていた。2026年に入ってからのフライブルクには、攻撃が停滞する時期があった。ボールを前進させても、最後の局面まで持ち込めない、そもそもフィニッシュの回数自体が少ないという状況が悪目立ちした。鈴木自身もボールに触れる回数が減り、存在感を出し切れない試合が続いた。

ブンデスリーガ第23節のボルシアMG戦後には、チームの課題を率直に振り返っている。

「相手が前から来るのは分かっていましたが、自分たちもそれに慌ててしまった。ボールを蹴ってしまって、いい形でセカンドボールが入らず、なかなか難しい試合になりました。僕自身にもボールが入らなかった。うまく試合に入れていなかった感じがありましたし、ボールに触る回数もいつもより少なかった」

そこから少しずつ課題を解決し、現在のフライブルクでの立場に繋がる明らかな変化が見られるようになっていった。