【ソウル旅行】水やコンビニ商品はどこが安い？物価高を攻略する買い物術
YouTubeチャンネル「ともログ / tomolog 【海外ひとり旅】」が「ソウルの物価がとんでもないことになってる件」を公開しました。動画では、2年ぶりとなる韓国・ソウルでの最新の物価事情を、南大門市場からデパートのスーパー、コンビニ、さらには空港に至るまで徹底的に調査しています。
動画の前半、ともログさんは南大門市場を散策し、ローカルな屋台グルメを紹介します。ツイストドーナツが3個で3,000ウォン、各種天ぷらが1,000ウォンから販売されており、活気ある市場ならではの手頃な価格帯が魅力です。また、焼肉店ではサムギョプサル200gが16,000ウォンとなっており、明洞などの繁華街に比べるとリーズナブルな設定であることが伝えられました。さらに、テイクアウトのカフェ「NAMSAN COFFEE」では、アメリカーノが2,500ウォンで提供されており、「スタバより確実にお得」と地元民向けの価格に触れています。
続いて、ロッテデパート内のスーパーやコンビニへ移動し、日常的な食品の物価を比較します。500mlのお水はスーパーの最安値で600ウォンでしたが、コンビニでは1,100ウォンからとなっており、購入場所による明確な価格差が浮き彫りになりました。セブンイレブンでの調査では、コーラ500mlが3,000ウォンで販売されており、「韓国はなぜかコーラが高い」と本音のレビューをこぼす場面も。お土産屋での散策では、「ハングル書いてあれば全てお土産になる説」と、独特の視点で韓国ブランドの菓子類を手に取る様子が収められています。
動画の終盤では、仁川空港内の免税店で商品がドル表記になっていることに驚きを見せる場面もあり、急激な物価上昇のリアルを伝えています。物価高が叫ばれる昨今、ソウルで少しでもお得に楽しむための情報が詰まっており、次回の韓国旅行に向けた買い物の参考として役立つ内容となっています。
動画の前半、ともログさんは南大門市場を散策し、ローカルな屋台グルメを紹介します。ツイストドーナツが3個で3,000ウォン、各種天ぷらが1,000ウォンから販売されており、活気ある市場ならではの手頃な価格帯が魅力です。また、焼肉店ではサムギョプサル200gが16,000ウォンとなっており、明洞などの繁華街に比べるとリーズナブルな設定であることが伝えられました。さらに、テイクアウトのカフェ「NAMSAN COFFEE」では、アメリカーノが2,500ウォンで提供されており、「スタバより確実にお得」と地元民向けの価格に触れています。
続いて、ロッテデパート内のスーパーやコンビニへ移動し、日常的な食品の物価を比較します。500mlのお水はスーパーの最安値で600ウォンでしたが、コンビニでは1,100ウォンからとなっており、購入場所による明確な価格差が浮き彫りになりました。セブンイレブンでの調査では、コーラ500mlが3,000ウォンで販売されており、「韓国はなぜかコーラが高い」と本音のレビューをこぼす場面も。お土産屋での散策では、「ハングル書いてあれば全てお土産になる説」と、独特の視点で韓国ブランドの菓子類を手に取る様子が収められています。
動画の終盤では、仁川空港内の免税店で商品がドル表記になっていることに驚きを見せる場面もあり、急激な物価上昇のリアルを伝えています。物価高が叫ばれる昨今、ソウルで少しでもお得に楽しむための情報が詰まっており、次回の韓国旅行に向けた買い物の参考として役立つ内容となっています。
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