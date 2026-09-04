人気カニ料理専門店「Ramen&Bistro Crab Club」が4日に公式X（旧ツイッター）を更新。8月22日、23日に東京・港区で開催された「麻布十番納涼まつり」における食中毒事故について私見を展開した。

「BreakingDown」に多数出場した経験を持つ“闘う料理人”こめおが3日に公式Xを更新し「麻布十番納涼まつりにおける食中毒事故に関するお詫びとご報告」と題した「割烹こめを」名義の文書を公開した。「2026年8月22日・23日に開催された『麻布十番納涼まつり』において、割烹こめをが提供した『冷やし蟹ラーメン』を召し上がったお客様から、体調不良のお申し出をいただいておりました」と報告し、謝罪した。

この件について、店舗の公式Xでは「昨日、マスコミ数社から問い合わせがありました（中にはインタビューの撮影をしたい、というところも）まぁ蟹専門でやっている当店に聞きたくなるのはわかりますが で、『蟹だから食中毒になったんですか？』『蟹は食中毒になりやすいんですか？』などと蟹が悪いような聞き方をされたんですが…蟹 は 関 係 あ り ま せ ん ！蟹だけでなく、魚介系の食材は注意が必要だし そもそも飲食店なら食中毒対策は極々当たり前なわけです」と投稿。

また「衛生面については過去にnoteで記事を書いています」と紹介し「食中毒で体調を崩された方々の心労は大きかったと思います 今後も衛生面についてしっかりと対策をし、美味しい蟹ラーメンを安心してお召し上がりいただけるよう努めてまいります」としていた。